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"Победа" е най-новата песен на MONA и излиза само два дни преди дългоочаквания ѝ дебютен албум "Жива", който ще бъде официално достъпен на 9 октомври. Песента е поредният пример за артистичния почерк на MONA, която отново стои зад музиката и текста, а аранжиментът е дело на Денис Попстоев.

"Написах тази песен, защото искам един ден, когато се обърна назад, да видя победа. Но за мен победата не се измерва в награди или в това да спечелиш нещо. Победа е да успея да бъда малко по-добра от човека, който съм била вчера, и всеки ден да бъда с една крачка по-близо до всичко, за което мечтая. И точно в дните, в които ми е тежко, съмнявам се в себе си или чувствам, че не правя достатъчно, искам "Победа" да ми напомня, че мога да се чувствам победител всеки ден... дори победата понякога да е просто още една малка крачка напред." - споделя MONA.

Вдъхновение за "Победа" MONA намира и в спортните успехи на България през последните години - моменти, които събират хората около усещането за обща гордост и доказват, че зад всеки успех стоят постоянство, труд и вяра. Сред тях са сребърният медал на мъжкия национален отбор по волейбол на Световното първенство през 2025 г., световната титла на Карлос Насар по вдигане на тежести и световният му рекорд в изтласкването, медалите на Стилияна Николова от Световното първенство по художествена гимнастика, бронзовият олимпийски медал на Лора Христова в биатлона на Зимните олимпийски игри през 2026, както и впечатляващият сезон на Никола Цолов във Формула 2. Именно тези истории за хора, които превръщат усилията си в успех, се вписват в основното послание на песента - че всяка крачка напред е победа.

Песента идва и с официално видео, което MONA създава за първи път в колаборация с режисьора Жоро Пеев. Тя го определя като един от най-смелите режисьори в България и признава, че именно различният му артистичен поглед я привлича към проекта. "Много ме докосна, че Жоро успя да види точно това в мен и да го превърне в образ. Накара ме да се почувствам истински разбрана като артист. Щастлива съм, че работихме заедно, защото той е невероятен творец." - е заключението на изпълнителката.

Режисьор на видеото е Жоро Пеев Снимка: ПР

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Зад постпродукцията и визуалната магия на "Победа" стои Денислав Маринов. Във видеото няма използван изкуствен интелект - абсолютно всичко е заснето и създадено физически, като всички метални елементи са изработени на ръка. "С напредването на AI и навлизането му все повече в музикалните клипове аз като режисьор имам инстинкт да се обърна назад - да откривам и експериментирам с по-стари методи за създаване. В този случай използвахме стоп-моушън анимация - техника, която се създава бавно, кадър по кадър и изцяло на ръка. Именно тази трудоемкост ѝ придава различна стойност и усещане, което трудно може да бъде заменено от дигиталното", споделя Жоро Пеев.

Визуализацията на видеото също е много интересна Снимка: ПР

"Победа" е и своеобразна последна стъпка преди MONA да отвори вратата към своя дебютен албум "Жива" - проект, който събира музиката, историите и емоциите от първите години на артистичния ѝ път.

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