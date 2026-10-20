"Тя почина снощи в болницата, заобиколена от близките си. Беше толкова обичана", споделя семейството на Сахара пред TMZ.
Причината за смъртта ѝ все още не е потвърдена.
Рей стана известна благодарение на кариерата си като модел и присъствието си в социалните мрежи, като си спечели огромна аудитория в Instagram, докато лансираше собствената си марка бански костюми Sahara Ray Swim.
Тя се появи в новините през 2016 г., когато беше снимана на почивка с Бийбър в Хавай. Преди това тя също беше свързвана романтично с австралийския певец Коди Симпсън.
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Моделът е дъщеря на легендарния австралийски сърфист Тони Рей и прекарва голяма част от детството си, пътувайки между Австралия, Калифорния и Хавай.
През 2024 г. Сахара разказва за борбата си със синдрома на Гилен-Баре - рядко неврологично заболяване, което я оставя частично парализирана след тежка автомобилна катастрофа.