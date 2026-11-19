Новината беше съобщена чрез публикация на официалната му страница в Инстаграм

1084 Източник: Официален Инстаграм профил (@theycamefromlodi)

Китаристът на американската хеви метъл група Danzig Джон Крист е починал на 61-годишна възраст. Новината беше съобщена чрез публикация на официалната му страница в Инстаграм. Според съобщението музикантът е издъхнал на 15 ноември.

"С натежало сърце трябва да ви съобщим за кончината на Джон Крист", се казва в публикацията. От близките му уточняват, че погребална церемония не се планира, като молят всички да уважат личното пространство на семейството в този труден момент. "Джон обичаше всеки един от вас", завършва съобщението.

Към момента не се съобщават подробности за причината за смъртта му. По-рано тази година обаче китаристът загатна за здравословни проблеми, които са го принудили временно да се оттегли от музикалната дейност.

В публикация от началото на септември Крист, чието истинско име е Джон Волфганг Нол, сподели с последователите си, че се справя с медицински проблем, който сериозно се отразява на състоянието му. Той уточни, че е в процес на възстановяване и че лекарите са го посъветвали да си даде няколко месеца почивка, за да може организмът му да се върне към нормалното си състояние.

Заради здравословното си състояние музикантът обяви, че няма да може да провежда уроци и да участва в концерти до второ нареждане. Той благодари на феновете за подкрепата и обеща да ги информира, когато бъде готов да се завърне към музиката.

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Джон Крист е роден в щата Мериленд и е сред основателите на групата Danzig, създадена от Глен Данциг през 1987 г. в Ню Джърси след разпадането на Samhain. Крист има съществен принос за характерното звучене на бандата. Той напуска Danzig през 1995 г. Четири години по-късно издава единствения си самостоятелен албум Flesh Caffeine (1999).

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