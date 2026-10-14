По време на гостуването си в предаването Live with Kelly and Mark 80-годишният актьор беше попитан колко пари ще трябва да отдели за тържеството

6702 Снимка: Getty Images

Силвестър Сталоун признава, че работи усилено, за да покрие разходите за предстоящата сватба на дъщеря си София.

По време на гостуването си в предаването Live with Kelly and Mark 80-годишният актьор беше попитан колко пари ще трябва да отдели за тържеството.

"О, човече, почти ми е неудобно да го кажа, но не мога да се пенсионирам", отговори Силвестър, предизвиквайки смях сред публиката. "Не мога да се пенсионирам."

"Говоря сериозно!", добави той.

30-годишната София обяви годежа си с приятеля си Майкъл Шийхан на 28 август. Тогава тя сподели в Instagram снимки от романтичното предложение и написа: "Завинаги с най-добрия ми приятел."

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В предаването Сталоун похвали бъдещия си зет, като го определи като страхотен човек. Актьорът разкри също, че Шийхан е поискал благословията му, преди да предложи брак на София.

"Всъщност той поиска ръката ѝ", разказа звездата от "Роки". Това накара водещата Кели Рипа да се пошегува: "Сигурно е бил ужасно уплашен!"

В интервю за Paris Match от 2012 г. пък съпругата на актьора Дженифър Флавин споделя, че от трите им дъщери София най-много прилича на баща си.

"Между тях има много специална връзка. Мислят по един и същ начин и дори имат едни и същи жестове", казва тя и добавя: "София е любовта на живота му."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.