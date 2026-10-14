На 80 години Силвестър Сталоун продължава да работи заради сватбата на дъщеря си
По време на гостуването си в предаването Live with Kelly and Mark 80-годишният актьор беше попитан колко пари ще трябва да отдели за тържеството
Силвестър Сталоун признава, че работи усилено, за да покрие разходите за предстоящата сватба на дъщеря си София.
Звездни сватби
По време на гостуването си в предаването Live with Kelly and Mark 80-годишният актьор беше попитан колко пари ще трябва да отдели за тържеството.
"О, човече, почти ми е неудобно да го кажа, но не мога да се пенсионирам", отговори Силвестър, предизвиквайки смях сред публиката. "Не мога да се пенсионирам."
"Говоря сериозно!", добави той.
30-годишната София обяви годежа си с приятеля си Майкъл Шийхан на 28 август. Тогава тя сподели в Instagram снимки от романтичното предложение и написа: "Завинаги с най-добрия ми приятел."
В предаването Сталоун похвали бъдещия си зет, като го определи като страхотен човек. Актьорът разкри също, че Шийхан е поискал благословията му, преди да предложи брак на София.
"Всъщност той поиска ръката ѝ", разказа звездата от "Роки". Това накара водещата Кели Рипа да се пошегува: "Сигурно е бил ужасно уплашен!"
В интервю за Paris Match от 2012 г. пък съпругата на актьора Дженифър Флавин споделя, че от трите им дъщери София най-много прилича на баща си.
"Между тях има много специална връзка. Мислят по един и същ начин и дори имат едни и същи жестове", казва тя и добавя: "София е любовта на живота му."