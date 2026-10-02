Наоми Кембъл пребори забраната да управлява благотворителна организация
Кембъл - едно от най-разпознаваемите лица в модния свят, основа Fashion For Relief през 2005 г. с цел да събира средства за хуманитарни каузи чрез организиране на модни ревюта
Супермоделът Наоми Кембъл спечели обжалването си срещу петгодишната забрана да бъде попечител на благотворителна организация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Съдебен спор
Според съдебното постановление злоупотребата със средства в благотворителната организация, която тя е основала, е била укрита от нея.
Кембъл - едно от най-разпознаваемите лица в модния свят, основа Fashion For Relief през 2005 г. с цел да събира средства за хуманитарни каузи чрез организиране на модни ревюта. Организацията обаче беше изключена от регистъра на Комисията по благотворителността през 2024 г., а Наоми Кембъл беше отстранена като попечител малко след това заради жалби за лошо управление и неправомерно поведение.
Комисията по благотворителността установи лошо финансово управление на организацията, в това число, че събраните за благотворителни цели средства са били изразходвани за спа процедури, цигари и румсървис, докато Наоми Кембъл е отседнала в петзвезден хотел близо до Кан във Франция през май 2018 г.
Адвокат, действащ като попечител на благотворителната организация, също е получил около 290 000 британски лири (382 771 щатски долара) под формата на неразрешени плащания, представяни като хонорари за консултантски услуги.
Наоми Кембъл обаче каза, че не е знаела, че средствата на благотворителната организация са били използвани за нейни разходи, и че е била измамена от друг попечител относно неразрешените плащания.
Жалбата ѝ е уважена от съда, който в решението си посочва, че в организацията Fashion for Relief е имало "сериозни нарушения и лошо управление", но че неразрешените плащания и злоупотребата със средства са били укрити от Кембъл.
Съдът също така е постановил, че Наоми Кембъл "не носи отговорност за нецелесъобразното използване на ресурсите на благотворителната организация или за каквито и да било необосновани разходи" по време на престоя ѝ в хотела през 2018 г.
Нейната отговорност се състои в това, че благотворителната организация не е водила надлежни протоколи и не е подала отчетите си навреме. Според съда това обаче не означава, че тя е неподходяща за поста на попечител на благотворителна организация.
Представител на Наоми Кембъл и на Комисията по благотворителността не са отговорили веднага на молбите за коментар.