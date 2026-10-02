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Супермоделът Наоми Кембъл спечели обжалването си срещу петгодишната забрана да бъде попечител на благотворителна организация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съдебен спор

Според съдебното постановление злоупотребата със средства в благотворителната организация, която тя е основала, е била укрита от нея.

Кембъл - едно от най-разпознаваемите лица в модния свят, основа Fashion For Relief през 2005 г. с цел да събира средства за хуманитарни каузи чрез организиране на модни ревюта. Организацията обаче беше изключена от регистъра на Комисията по благотворителността през 2024 г., а Наоми Кембъл беше отстранена като попечител малко след това заради жалби за лошо управление и неправомерно поведение.

Комисията по благотворителността установи лошо финансово управление на организацията, в това число, че събраните за благотворителни цели средства са били изразходвани за спа процедури, цигари и румсървис, докато Наоми Кембъл е отседнала в петзвезден хотел близо до Кан във Франция през май 2018 г.

Адвокат, действащ като попечител на благотворителната организация, също е получил около 290 000 британски лири (382 771 щатски долара) под формата на неразрешени плащания, представяни като хонорари за консултантски услуги.

Наоми Кембъл обаче каза, че не е знаела, че средствата на благотворителната организация са били използвани за нейни разходи, и че е била измамена от друг попечител относно неразрешените плащания.

Жалбата ѝ е уважена от съда, който в решението си посочва, че в организацията Fashion for Relief е имало "сериозни нарушения и лошо управление", но че неразрешените плащания и злоупотребата със средства са били укрити от Кембъл.

Съдът също така е постановил, че Наоми Кембъл "не носи отговорност за нецелесъобразното използване на ресурсите на благотворителната организация или за каквито и да било необосновани разходи" по време на престоя ѝ в хотела през 2018 г.

Нейната отговорност се състои в това, че благотворителната организация не е водила надлежни протоколи и не е подала отчетите си навреме. Според съда това обаче не означава, че тя е неподходяща за поста на попечител на благотворителна организация.

Представител на Наоми Кембъл и на Комисията по благотворителността не са отговорили веднага на молбите за коментар.

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