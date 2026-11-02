Интервюто, публикувано във Великобритания, предлага личен поглед към надеждите на Уайнхаус, преди бурната ѝ връзка с Фийлдър-Сивил да приключи с развод през 2009 г.

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Ейми Уайнхаус е мечтаела за многодетно семейство със съпруга си Блейк Фийлдър-Сивил и да остареят заедно. Това разкрива непубликувано досега интервю, появило се 15 години след смъртта на певицата, съобщава RadarOnline.com. Носителката на "Грами", която умира на 27-годишна възраст през юли 2011 г. вследствие на случайно алкохолно отравяне, говори откровено за брака, майчинството и бъдещето си само три дни след сватбата си с Фийлдър-Сивил през 2007 г.

Интервюто, публикувано във Великобритания, предлага личен поглед към надеждите на Уайнхаус, преди бурната ѝ връзка с Фийлдър-Сивил да приключи с развод през 2009 г. Тогава тя казва: "Искаме много деца. Ако забременея, това ще бъде всичко."

Думите на изпълнителката на Back to Black показват, че тя е била готова да остави процъфтяващата си музикална кариера, за да стане майка. По това време вече е постигнала международна известност с характерното си съчетание от джаз, соул и съвременен поп. На въпроса дали си представя да остане с Фийлдър-Сивил още 30 години, Уайнхаус кимва и заявява увереността си, че връзката им ще продължи до края на живота им.

"Знам, че ще умрем заедно. Като възрастни хора... да", казва тя. Певицата разказва и за сигурността, която изпитвала в брака си, като обяснява, че силната любов е променила възгледите ѝ за отношенията.

"Стигаш до момент, в който осъзнаваш, че всъщност не искаш да бъдеш с никого другиго. Все едно, защо изобщо би искал да бъдеш с някой друг? Разбираш ли какво имам предвид? Когато си влюбен в някого."

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Бракът на Уайнхаус и Фийлдър-Сивил е подложен на сериозно таблоидно внимание, а отношенията им се развиват на фона на борбата на певицата със зависимостите и психичното ѝ здраве. В интервюто тя споделя и за депресивните си състояния, както и за резервите си към медикаментите и професионалното консултиране. "Никога не бих взимала лекарства. Правех го, когато бях по-млада", казва Уайнхаус.

Говорейки за предишните си трудности с психичното здраве, тя добавя: "Да... взимах хапчета... и настроенията ми много се меняха. Ходих при много хора. На терапия и така нататък. Но никога не срещнах някого, когото да харесам. Няма проблем, аз съм музикант. Обикновено изписваш това, което чувстваш."

Уайнхаус е убедена, че писането на песни е важен отдушник за емоциите ѝ, макар да признава, че психологическото лечение може да помогне на други хора. "Не знам. Не съм против терапията. Ако нещо работи за теб, значи работи", казва тя.

Интервюто засяга и все по-трудните ѝ отношения с таблоидната преса, включително публикуването на фотографии, на които сякаш се вижда бяло вещество върху носа ѝ. Уайнхаус оспорва автентичността им и твърди, че изображенията са манипулирани.

"Да, това беше глупаво. Толкова очевидно фалшиво. Стана ми смешно. Виждаше се, че са взели снимка и са сложили нещо на носа ми", заявява тя.

Баща ѝ, Мич, който сега е на 75 години, е особено разстроен от медийното отразяване и обмисля да потърси сметка от вестниците за отношението им към дъщеря му. Уайнхаус си спомня реакцията му така: "Каза, че ще се обади на този и на онзи вестник. Аз му казах, че е безсмислено. Казах му: "Татко, нищо не можеш да направиш."

Ейми Уайнхаус се превръща в една от най-уважаваните британски певици, променяйки облика на съвременния соул с необикновения си глас, изповедните си текстове и отличителния си стил. Пробивният ѝ албум Frank получава висока оценка от критиците през 2003 г., а Back to Black от 2006 г. я превръща в международна суперзвезда. С песни като Rehab, You Know I'm No Good и Love Is a Losing Game албумът ѝ носи пет награди "Грами" през 2008 г. Макар че Уайнхаус вече не е сред живите, влиянието ѝ продължава да се усеща и вдъхновява изпълнителки като Адел, Лейди Гага и Лана Дел Рей. Наследството ѝ се съхранява и чрез фондацията Amy Winehouse Foundation, създадена в подкрепа на уязвими млади хора.

Ейми Уайнхаус седи с баща си Мич, докато очакват новината за наградата ѝ "Грами" в The Riverside Studios за 50-ата церемония по връчването на наградите "Грами" на 10 февруари 2008 г. в Лондон, Англия Снимка: Getty Images

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