Нели Петкова представя най-новия си сингъл "Както никой друг" в дует с емблематичното име на българската поп и оперна сцена Орлин Горанов. Песента е посветена на споделената любов и силата и да преобразява живота.
Видеото, по идея на Нели Петкова среща на снимачната площадка едно от най-разпознаваемите и харизматични лица на българското кино и театър - Филип Буков и прекрасната млада актриса Василена Ставрева. Това е история на двама красиви, влюбени млади хора, която е с щастлив край.
Музиката на Нели Петкова и Орлин Горанов се превръща в саундтрак на един от най-важните и красиви моменти в любовта им.
Режисьор на клипа е Иван Димитров - Торекс, оператор - Радослав Гочев.
Автор на музика е Нели Петкова, текст: Лора Димитрова, Йордан Ботев, Нели Петкова, аранжимент: Spencer Hattendorf, Нели Петкова.
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Песен БГ
Песента бе представена за първи път пред публика на официалната церемония по връчване на наградите "Мистър и Мисис Икономика" 2026. Сингълът "Както никой друг" е наличен във всички дигитални стрийминг платформи.