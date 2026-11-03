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Никълъс Кейдж е принуден да живее по хотели, след като луксозният му дом в Малибу пострада сериозно от огромно пропадане на земята. 62-годишният актьор разкри, че в момента на практика е бездомник, след като имението му за 10,5 млн. долара се оказа застрашено от свличане на крайбрежния терен.

Кейдж разказа за необичайната си ситуация по време на участието си в L.A. Comic Con в събота. Попитан за плановете си за Хелоуин, той призна, че тази година празникът ще бъде различен за него заради проблемите с жилището му.

"В момента съм малко бездомен. Нещо се случи с къщата ми в Малибу и затова живея по хотели. Няма да мога да се насладя на обичайните малки посетители, които идват за лакомства на Хелоуин", сподели актьорът.

Въпреки обстоятелствата Кейдж планирал да заведе 4-годишната си дъщеря Огъст на традиционната обиколка за лакомства в Санта Моника, Калифорния. След като я приспи, възнамерявал да гледа класиката на Стенли Кубрик "Сиянието".

Имението на звездата е понесло тежки щети след проливни дъждове и силна крайбрежна ерозия, довели до пропадане на земята. Снимки показват огромна дупка на мястото, където преди се е намирала алеята към къщата. Асфалтът и бетонът около входа на подземния гараж са се напукали и срутили. Сред пропадналите предмети се виждат дори преносима тоалетна от строителен обект и части от оградата, осигуряваща уединение на имота.

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Опасното пропадане засегнало и съседите на актьора, които също били принудени да напуснат домовете си. Според New York Post седем жилища на улицата били обявени за опасни за обитаване, а още 24 трябвало да получат червени предупредителни обозначения заради липсата на безопасен автомобилен достъп.

В официално съобщение на сайта на градската управа на Малибу се посочва, че общо 31 имота са определени като опасни заради невъзможността пожарникари, полицаи и медицински екипи да достигат до тях при спешни случаи.

"Срутването на крайбрежна алея се разпространи и върху пътното платно, блокирайки достъпа на жителите и аварийните служби", обясняват от местната администрация.

Актьорът е подал три заявления за разрешителни само дни след образуването на пропастта. Той е поискал спешно строително разрешение от градските власти, което му е позволило да постави чували с пясък по плажната и външната страна на къщата.

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