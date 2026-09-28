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Никол Шерцингер показа тежко изгаряне, което е получила само час преди да излезе на сцената по време на турнето си. В неделя певицата публикува в Instagram Story снимка на нараняването на крака си. По думите ѝ върху него е попаднала вряла вода. На кадъра се вижда голямо изгаряне с мехури по кожата и тъмни следи, които изглеждат болезнени.

"Вряла вода се изля върху крака ми само час преди участието, но шоуто трябва да продължи", написа Шерцингер.

"Благодаря ти, Дюселдорф, че ме подкрепи. Ще се видим скоро, Амстердам", добави тя.

48-годишната изпълнителка се появи на сцената с Pussycat Dolls в събота в PSD Bank Dome в Дюселдорф като част от турнето PCD Forever. Шерцингер очевидно се наслаждава на европейската част от обиколката. В събота тя сподели в Instagram видео, на което танцува по улиците на Париж заедно с годеника си Том Евънс. Певицата е сгодена за бившия шотландски ръгбист от юни 2023 г.

"Танцувам в града на любовта с моята любов", написа тя към видеото.

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Публикация, споделена от Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger)

През май Pussycat Dolls отмениха концертите си от северноамериканската част на турнето заради слабите продажби на билети. В турнето участват само три членки на Pussycat Dolls - Шерцингер, Кимбърли Уайът и Ашли Робъртс.

"Когато обявихме турнето PCD Forever, се надявахме да представим шоуто пред фенове от цял свят. След честна оценка на северноамериканската част взехме трудното решение да отменим всички дати там с изключение на една", се казваше в изявление на групата тогава.

Източник обаче заяви директно, че никой не е бил изненадан от слабия интерес към билетите.

"На никого, по дяволите, не му пука за Pussycat Dolls. Беше неизбежно турнето да бъде отменено", каза той.

Въпреки това Шерцингер се опитва да извлече най-доброто от времето си на път и с настроение публикува в Instagram преди концертите си. Миналата седмица тя разказа за участието си във Варшава, Полша, и за личното значение на този момент.

"За първи път съм в Полша! Имам полски корени, затова да бъда тук е като да се завърна у дома, към част от произхода си", написа тя.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Bytesizenetwork (@bytesizen)

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