Певецът завежда дело срещу Тръмп за втори път заради неразрешено използване на емблематичната песен

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Нийл Йънг заведе съдебен иск за 10 милиона щатски долара срещу политическия комитет на Доналд Тръмп Trump 47 Committee Inc. за нарушаване на авторски права, тъй като е използвана песента му Rockin' in the Free World като музикален съпровод при излизането на американския президент на сцената на митинги за междинните избори, съобщава електронното издание на "Варайъти", цитирано от БТА.

Певецът завежда дело срещу Тръмп за втори път заради неразрешено използване на емблематичната песен. Първият случай беше през 2020 г. и тогава спорът беше уреден чрез споразумение, припомня изданието.

В съдебния иск се посочва, че класическото парче от 1989 г. е "въздействащ химн, който противопоставя кухите обещания на американската политическа реторика на суровата действителност, пред която са изправени бедните, бездомните и забравените. Текстът рисува ярки картини от улицата - майка, изоставяща детето си, зависими, потънали в отчаяние, боклук, трупащ се в сенките на просперитета, а повтарящият се припев носи безжалостна ирония, възхвалявайки свободата, която очевидно не е споделена от всички. Накратко, песента е пълна противоположност на всичко, което Доналд Дж. Тръмп олицетворява".

Във внесения от Йънг съдебен документ, до който списанието е получило достъп, изрично се споменава звученето на песента по време на митинг на държавния глава в Йънгстаун, щата Охайо, на 12 октомври. Отбелязва се също, че записът е бил възпроизвеждан "многократно и на други митинги, целящи да насърчат гласуването за Републиканската партия на предстоящите междинни избори". Искът настоява за съдебна забрана върху по-нататъшното публично използване на песента за политически цели, както и за обезщетение в размер на 10 милиона щатски долара за неразрешеното й използване досега.

"Наред с всичко останало, Йънг е претърпял репутационни и имиджови вреди заради внушението, че по някакъв начин подкрепя Доналд Дж. Тръмп", се казва още в иска, цитиран от "Варайъти".

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Канадецът Нийл Йънг е един от най-отявлените критици на Тръмп в музикалната гилдия. Поради това е трудно да се прецени дали продължаващото използване от страна на президента на най-известната антирепубликанска песен на изпълнителя се дължи на неосведоменост или е умишлена провокация, която има за цел да предизвика рокаджията, коментира "Варайъти".

На междинните избори в САЩ, които ще се проведат на 3 ноември, американците ще гласуват за една трета от местата в Сената, целия състав на Камарата на представителите, както и постовете на губернатори в 36 щата и територии. В момента и двете камари на Конгреса се контролират от републиканците.

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