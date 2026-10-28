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Американският актьор Ноа Уайли беше обявен от списание "Пийпъл" (People) за "Най-сексапилния жив мъж" на 2026 година, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

Носителят на награда "Еми" и звезда от медицинските сериали "Спешно отделение" и "Спешни случаи в Питсбърг" каза, че новината му е прозвучала като шега. "И през ум не ми е минавало, че точно на мен ще бъде оказана подобна чест", добави 55-годишният актьор.

"Надявам се това да промени всичко. Надявам се оттук нататък животът ми да бъде само цветя и рози, мед и масло", каза Ноа Уайли през смях пред списание "Пийпъл", цитиран от Ройтерс. "Не, разбира се, че не го мисля, но със сигурност ще отнеса много закачки от страна на приятелите и семейството ми".

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Уайли е печелил два пъти наградата "Еми" за най-добър актьор в драматичен сериал за ролята си на д-р Майкъл "Роби" Робинавич в поредицата на HBO "Спешни случаи в Питсбърг", която разказва за живота в спешен травматологичен център в Питсбърг. Преди това той направи знакова роля и като д-р Джон Картър в дългогодишната медицинска драма "Спешно отделение", чиято премиера беше през 1994 г. Неговият колега от "Спешно отделение" Джордж Клуни е получавал титлата на списание "Пийпъл" два пъти.

Сред другите актьори, които са удостоявани с това звание от списание "Пийпъл", са Майкъл Б. Джордан, Идрис Елба, Джон Кразински, Пол Ръд, отбелязва Ройтерс.

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