Мариус Борг Хьойби успял да изведе мъжа от жилището и да повика охраната. Престолонаследникът Хокон и съпругата му били само на няколкостотин метра

1579 Снимка: АП/БТА

Непознат мъж е проникнал в дома на Мариус Борг Хьойби, син на норвежката кралица Мете-Марит, и го е блъснал. Инцидентът е станал през нощта срещу петък, 6 ноември, в кралското имение Скаугум край Осло, съобщават норвежките медии, цитирани от Франс прес.

29-годишният Хьойби се намира под домашно задържане с електронна гривна, след като през юни беше осъден на четири години затвор по обвинения за изнасилване и други престъпления. Присъдата е обжалвана.

Според норвежките издания Se og Hør, Aftenposten и VG непознатият започнал да блъска и рита входната врата на жилището. Когато Хьойби отворил, мъжът успял да се промъкне покрай него и да влезе вътре, като го изблъскал.

Синът на кралицата успял да изведе натрапника навън и незабавно потърсил помощ от службите за сигурност. По информация на местните медии охраната пристигнала приблизително минута и половина след сигнала.

Норвежката служба за полицейска сигурност PST потвърди, че нейни служители са задържали човек в близост до жилището на Хьойби.

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"Можем да потвърдим, че PST е задържала човек близо до дома на Хьойби през нощта срещу петък. Нямаме допълнителен коментар по случая", заяви представителят на службата Ейрик Веум.

Впоследствие мъжът бил арестуван от полицейски патрул, разпитан и освободен. Засега не е известно дали срещу него са повдигнати обвинения, нито какви са били мотивите му.

Адвокатът на Хьойби Александър Грекер заяви, че клиентът му е преживял случилото се като изключително неприятно и обезпокоително.

"Хьойби е изпитал чувство на несигурност от това, че някой го е потърсил в собствения му дом - мястото, където би трябвало да се чувства в безопасност", коментира защитникът.

По думите му 29-годишният мъж не е пострадал физически и вече се чувства добре. Той е благодарен на полицията за бързата реакция.

Според Se og Hør по време на инцидента норвежкият крал Хокон и съпругата му Мете-Марит са били в основната резиденция на имението, разположена само на няколкостотин метра от жилището на Хьойби.

От PST отказват да разкрият подробности за охранителните мерки, но посочват, че действията на службата при подобни инциденти се оценяват и при необходимост се предприемат промени.

Случаят идва на фона на ново развитие по съдебната процедура срещу Хьойби. На 2 ноември районният съд в Осло постанови той да бъде освободен от домашното задържане при определени условия. Прокуратурата обаче обжалва и два дни по-късно апелативният съд отмени решението, като разпореди мярката с електронно наблюдение да остане в сила.

Защитата на Хьойби вече е обжалвала и това решение пред Върховния съд на Норвегия.

Мариус Борг Хьойби е син на Мете-Марит от нейна предишна връзка, преди брака ѝ с Хокон. Той няма официална роля в кралското семейство.

През юни беше осъден на четири години лишаване от свобода за две изнасилвания, насилие в интимни отношения и други престъпления. По други две обвинения за изнасилване беше оправдан.

Хьойби обжалва осъдителната присъда, като делото на втора инстанция е насрочено за февруари 2027 г. Дотогава той остава под домашно задържане с електронна гривна в имението Скаугум.

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