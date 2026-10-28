Сейнт Джеймс става емблематично лице на телевизионния екран в края на 60-те години на XX век с участието си в поредицата на Ен Би Си The Name of the Game, в който изпълнява ролята на изследователката Пеги Максуел

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Носителката на награда "Еми" Сюзън Сейнт Джеймс почина на 80-годишна възраст, след като е диагностицирана с рак на панкреаса, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В изявление за списание "Пийпъл" семейството й я описва като човек "щедър с времето и енергията си, които ценеше повече от парите, и инстинктивно беше привличан от всеки, който се нуждае от подкрепа. Тя учеше децата си да се спират, да бъдат мили и да се грижат за другите хора".

Сейнт Джеймс става емблематично лице на телевизионния екран в края на 60-те години на XX век с участието си в поредицата на Ен Би Си The Name of the Game, в който изпълнява ролята на изследователката Пеги Максуел, припомня "Варайъти". Ролята ѝ носи три номинации за награда "Еми", като през 1969 г. тя печели отличието за поддържаща актриса в драматичен сериал.

От 1971 г. до 1976 г. участва заедно с Рок Хъдсън в сериала McMillan & Wife, влизайки в образа на Сали Макмилан - съпругата на полицейския комисар на Сан Франциско. Това изпълнение ѝ донася още три номинации за отличието "Еми".

През 1984 г. Сейнт Джеймс се завръща в телевизионните сериали с "Кейт и Али" (Kate & Allie), където си партнира с Джейн Къртин. Ситкомът се излъчва в продължение на шест сезона по Си Би Ес (CBS), като носи на Сейнт Джеймс още две номинации за "Еми".

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Родена като Сюзан Джейн Милър в Лос Анджелис на 14 август 1946 г., Сейнт Джеймс израства в Рокфорд, щата Илинойс, преди да се насочи към кариера на модел и актриса.

Освен с актьорска дейност, тя дълги години оказва подкрепа на "Специалните олимпийски игри". През 2008 г. получи звезда на Холивудската алея на славата.

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