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Тейлър Суифт обяви новия си сингъл "Patient Zero", като публикува в социалните мрежи датата на премиерата му, придружена от мрачни и загадъчни промоционални кадри.

Звездни сватби

Феновете на певицата обаче бързо насочиха вниманието си към един конкретен детайл от снимките: пръстена на ръката й. На кадъра Суифт носи впечатляващ диамант, който изглежда доста по-различно от годежния пръстен, с който я свързват от годежа й с Травис Келси през 2025 г.

Според Page Six Style оригиналният годежен пръстен на Суифт е с диамант с винтидж шлифовка, поставен върху сложно гравирана халка от жълто злато. Пръстенът, който се вижда в рекламните материали, изглежда съвсем различно с квадратен камък, поставен върху изчистена халка в сребрист цвят.

"Аз ли си въобразявам, или пръстенът й е различен?", попита един от феновете в X. "Може би е нейният пръстен, но определено не е годежният пръстен", коментира друг.

Разбира се, има няколко възможни обяснения за бляскавата рокада. Едното е съвсем прозаично - Суифт или стилистичният й екип просто са харесали този конкретен пръстен и са преценили, че той пасва по-добре на естетиката на "Patient Zero", затова са го използвали за фотосесията.

Възможно е също певицата да играе определен персонаж в проекта и използването на личния й годежен пръстен да е изглеждало твърде интимно.

Някои почитатели обаче са убедени, че на снимката всъщност е оригиналният й годежен пръстен и че той просто изглежда различно заради ниската резолюция на изображението и последващата обработка във Photoshop.

Едно обаче изглежда сигурно: когато става дума за Тейлър Суифт, подобно разминаване с диамант едва ли ще остане просто детайл. Напълно възможно е различният пръстен да е поредният скрит намек, който певицата е оставила за най-наблюдателните си фенове.

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