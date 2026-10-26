Нестандартната комедия, чийто бюджет надхвърля 180 милиона долара, е дебютирала с едва 8 милиона долара приходи от билети в САЩ

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Новият филм на Том Круз, "Дигър", се очертава като един от най-големите провали в кариерата му. Според RadarOnline.com актьорът е бесен заради слабите резултати и се опитва да прехвърли вината върху всички около себе си.

Нестандартната комедия, чийто бюджет надхвърля 180 милиона долара, е дебютирала с едва 8 милиона долара приходи от билети в САЩ. Това е един от най-слабите стартове за 64-годишната звезда от "Топ Гън" от десетилетия насам.

Филмът трябваше да се превърне в повратна точка в кариерата на Круз и да му осигури сериозно внимание в надпреварата за "Оскар". Вместо това слабият старт постави под въпрос очакванията към продукцията и амбициите на актьора да се утвърди и като изпълнител в по-нестандартни роли.

Според ранните прогнози "Дигър" може да донесе загуби между 150 и 200 милиона долара, което би го наредило сред най-големите финансови провали в киното.

"Том е унижен и яростен, а когато Том е яростен, всички около него го усещат", твърди източник пред RadarOnline.com. "За Том това беше лично. Той искаше да напомни на Холивуд, че е актьор, а не просто екшън звезда. Ето защо отхвърлянето от публиката го е наранило толкова силно."

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След години, посветени на екшън блокбастъри, Круз се впуска в сатиричния свят на режисьора Алехандро Гонсалес Иняриту. Във филма той играе влиятелен петролен магнат, чиито действия водят до екологична катастрофа.

Публиката обаче не откликва на предложението. "Дигър" събира едва 8 милиона долара в САЩ и общо 20 милиона долара в световен мащаб през премиерния си уикенд. EuroNews Culture определя филма като "преувеличена глупост, която е едновременно празна и тромава".

Освен производствения бюджет от над 180 милиона долара, според специализираните издания Warner Bros. е вложила още около 100 милиона долара в маркетинг. Така общите разходи достигат приблизително 280 милиона долара, а за да покрие вложенията си, филмът вероятно ще трябва да генерира още по-високи приходи от продажба на билети, тъй като киносалоните задържат част от тях.

"Том може да обвинява рекламната кампания, студиото, критиците и всеки друг, който е на мушката, но не може да приеме идеята, че публиката просто не е искала това, което той предлага", твърди източникът. "Той застана зад този филм. Заложи на него името си, влиянието си и репутацията си."

Според същия източник Круз все още не е поел лична отговорност за слабите резултати.

"Да приеме това би означавало да признае, че провалът не е по вина на някой друг. Това беше неговият голям опит и той не успя", добавя източникът.

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