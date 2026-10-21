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Поп звездата Оливия Родриго опроверга слуховете, че е използвала изкуствен интелект (ИИ) във видеоклипа към най-новия си сингъл - ремикс на нейното парче Expectations - с участието на Чапъл Роан, съобщиха австралийското издание "Мюзик" (The Music) и американското списание "Ролинг стоун" (Rolling Stone).

Music

Миналата седмица Родриго обяви, че е направила ремикс на песента и ще издаде музикално видео с участието на Чапъл Роан. Двете са близки приятелки, като в скорошно интервю за радио "Трипъл джей" (triple j) Роан коментира влиянието на Родриго върху собствената ѝ музика. Освен това двете взеха участие в първото издание на фестивала на Оливия Родриго Daisy Chain Fields Festival в Калифорния, в който се изявяват само жени изпълнители в подкрепа на правата на жените.

Снимки на Оливия Родриго ТУК

След премиерата на видеоклипа миналата седмица, някои зрители побързаха да обвинят Родриго и нейния екип в използване на изкуствен интелект в анимираните части, тъй като персонажът, който прилича на Роан, изглежда с липсващи крайници, а цветовете на видеото се променят по странен начин. В игралните сцени на видеоклипа двете певици влизат в ролите на участнички в забавно телевизионно състезание, в което водещ е легендарният фронтмен на Talking Heads Дейвид Бърн.

За да спрат слуховете за използването на изкуствен интелект, от официалния фен канал на Оливия Родриго - Livies HQ, публикуваха видео в Инстаграм, за да покажат ръчно нарисуваните герои и анимацията в клипа. Текстът към споделеното видео гласи: "Кадри зад кулисите на ръчно нарисуваните герои, 2D и 3D анимацията и аналоговите телевизионни екрани, използвани за създаването на ретро графиките в музикалното видео към Expectations."

Expectations e част от третия албум на Родриго - You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Издаден през юни тази година, албумът дебютира под №1 в австралийската класация за албуми ARIA. Благодарение на ремикса на тази любима на феновете песен, Expectations може да се превърне в следващия ѝ голям хит, отбелязва "Мюзик". Парчето е вдъхновено от ню уейв стила, пише БТА.

По-рано тази година Оливия Родриго обяви турнето си Unraveled Tour, за да промотира албума си You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

В новата седмична класация на "Билборд" за албуми Оливия Родриго заема второ място с You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. През юни американската певица, авторка на песни и актриса оглави чарта с новия си албум.

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