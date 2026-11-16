Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Пълният списък с номинациите за 69-ите годишни награди "Грами" ще бъде обявен днес, като сред претендентите за отличията е и българската певица DARA. Изпълнителката и песента ѝ "Bangaranga", с която триумфираха на тазгодишния конкурс "Евровизия", са подадени за разглеждане в четири категории.

Награден сезон

Това са  "Запис на годината", "Най-добро солово поп изпълнение", "Песен на годината" и "Най-добър нов изпълнител". Подаването за разглеждане е първа стъпка към евентуална номинация, като окончателният списък ще бъде обявен от Американската звукозаписна академия. 

Български музиканти вече могат да се похвалят, че са печелили престижната награда "Грами". През 1990 г. хорът "Мистерията на българските гласове" печели награда "Грами" за най-добър традиционен фолклорен запис (Best Traditional Folk Recording) за албума Le Mystère des Voix Bulgares, Volume 2. Рок групата ФСБ също е отличена през същата година за работата си по аранжимента и продукцията на латинохита Cielito Lindo.

Номинациите ще бъдат обявени в общо 100 категории. Тази година за първи път ще бъдат връчени отличия в пет нови категории, сред които за най-добро азиатско поп изпълнение и музика и най-добра латино песен.

Победителите ще бъдат избрани от близо 16 000 членове на Академията за звукозапис. Финалното гласуване ще се проведе между 10 декември 2026 г. и 7 януари 2027 г. Церемонията по връчването на наградите "Грами" ще се състои на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
25-годишният шофьор, разцепил мазератито си във Варна, се бори за живот Днес
25-годишният шофьор, разцепил мазератито си във Варна, се бори за живот
37042
На 46 години: Магьосникът Роналдиньо се завърна с усмивка на терена (снимки) Корнер
На 46 години: Магьосникът Роналдиньо се завърна с усмивка на терена (снимки)
10649
Кабинетът очаква огромни инвестиции, които да ни изстрелят в нова технологична орбита Бизнес
Кабинетът очаква огромни инвестиции, които да ни изстрелят в нова технологична орбита
10769
Изкуствен интелект открива скрит сигнал в сърцето, предсказващ внезапна смърт IT
Изкуствен интелект открива скрит сигнал в сърцето, предсказващ внезапна смърт
4923
Джейсън Майлс: Не просто трябва да свършиш работата добре, а да създадеш нещо специално Impressio
Джейсън Майлс: Не просто трябва да свършиш работата добре, а да създадеш нещо специално
2344
Най-скъпата корпоративна сапунка на годината: Защо всички искат втори сезон URBN
Най-скъпата корпоративна сапунка на годината: Защо всички искат втори сезон
2028
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова (видео) Trip
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова (видео)
1234
Свинско контрафиле с масло, чесън и розмарин на фурна Вкусотии
Свинско контрафиле с масло, чесън и розмарин на фурна
12622
Астролог посочи зодиите, които най-лесно се дразнят от хората около себе си Zodiac
Астролог посочи зодиите, които най-лесно се дразнят от хората около себе си
1132
Огромни вълни заляха крайбрежието на Калифорния и наложиха затварянето на популярни кейове Времето
Огромни вълни заляха крайбрежието на Калифорния и наложиха затварянето на популярни кейове
319