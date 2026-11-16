3281 Снимка: Милена Стойкова/БТА

Пълният списък с номинациите за 69-ите годишни награди "Грами" ще бъде обявен днес, като сред претендентите за отличията е и българската певица DARA. Изпълнителката и песента ѝ "Bangaranga", с която триумфираха на тазгодишния конкурс "Евровизия", са подадени за разглеждане в четири категории.

Това са "Запис на годината", "Най-добро солово поп изпълнение", "Песен на годината" и "Най-добър нов изпълнител". Подаването за разглеждане е първа стъпка към евентуална номинация, като окончателният списък ще бъде обявен от Американската звукозаписна академия.

Български музиканти вече могат да се похвалят, че са печелили престижната награда "Грами". През 1990 г. хорът "Мистерията на българските гласове" печели награда "Грами" за най-добър традиционен фолклорен запис (Best Traditional Folk Recording) за албума Le Mystère des Voix Bulgares, Volume 2. Рок групата ФСБ също е отличена през същата година за работата си по аранжимента и продукцията на латинохита Cielito Lindo.

Номинациите ще бъдат обявени в общо 100 категории. Тази година за първи път ще бъдат връчени отличия в пет нови категории, сред които за най-добро азиатско поп изпълнение и музика и най-добра латино песен.

Победителите ще бъдат избрани от близо 16 000 членове на Академията за звукозапис. Финалното гласуване ще се проведе между 10 декември 2026 г. и 7 януари 2027 г. Церемонията по връчването на наградите "Грами" ще се състои на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис.

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