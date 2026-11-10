Двамата с половинката ѝ Божидар Темелков вече се радват на дъщеричка

2278 Снимка: Личен профил в Instagram

Олимпийската шампионка Мадлен Радуканова и половинката ѝ Божидар Темелков разкриха пред последователите си в социалните мрежи щастливата новина, че до няколко месеца семейството им ще се увеличи.

Двойката публикува мило видео от плажа, в което дъщеричката им Карина им подава син букет, с който става ясно, че второто дете на спортистите ще бъде момченце. "Бебе номер 2 е на път и този път ще е... МОМЧЕ", написа към клипчето гимнастичката. Очаквано, новината предизвика голяма радост сред почитателите и приятелите на двойката, които изпълниха секцията с коментари с множество поздравления.

Мадлен стана майка за първи път на 3 януари 2024 година, когато се роди Карина. През декември същата година баща ѝ Милен Радуканов, който е бивш футболист и треньор на ЦСКА, стана дядо за втори път, след като по-голямата му дъщеря Лили роди момченце.

Мадлен Радуканова е част от златния ансамбъл на България по художествена гимнастика, спечелил историческата олимпийска титла на Игрите в Токио. Любимият ѝ Божидар Темелков пък е бивш състезател по джудо.

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