Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Олимпийската шампионка Мадлен Радуканова и половинката ѝ Божидар Темелков разкриха пред последователите си в социалните мрежи щастливата новина, че до няколко месеца семейството им ще се увеличи.

Звездни бебета

Двойката публикува мило видео от плажа, в което дъщеричката им Карина им подава син букет, с който става ясно, че второто дете на спортистите ще бъде момченце. "Бебе номер 2 е на път и този път ще е... МОМЧЕ", написа към клипчето гимнастичката. Очаквано, новината предизвика голяма радост сред почитателите и приятелите на двойката, които изпълниха секцията с коментари с множество поздравления.

Мадлен стана майка за първи път на 3 януари 2024 година, когато се роди Карина. През декември същата година баща ѝ Милен Радуканов, който е бивш футболист и треньор на ЦСКА, стана дядо за втори път, след като по-голямата му дъщеря Лили роди момченце.

Мадлен Радуканова е част от златния ансамбъл на България по художествена гимнастика, спечелил историческата олимпийска титла на Игрите в Токио. Любимият ѝ Божидар Темелков пък е бивш състезател по джудо. 

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от MADLEN RADUKANOVA (@mmradukanova)

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Десетки ранени във верижни катастрофи заради гъста мъгла на магистрала "Тракия" (снимки) Днес
Десетки ранени във верижни катастрофи заради гъста мъгла на магистрала "Тракия" (снимки)
151816
Прибалтийските отбори отказват участие на турнир в България заради Русия Корнер
Прибалтийските отбори отказват участие на турнир в България заради Русия
5000
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин Бизнес
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин
20588
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане IT
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане
1666
Георги Господинов ще представи в Лондон първия си сборник с разкази, който излиза във Великобритания Impressio
Георги Господинов ще представи в Лондон първия си сборник с разкази, който излиза във Великобритания
1533
Букурещ се превърна в столицата на магията и царството на сенките (снимки) Trip
Букурещ се превърна в столицата на магията и царството на сенките (снимки)
1783
Ябълков сладкиш с маслени трохи - една хапка и ще поискате още Вкусотии
Ябълков сладкиш с маслени трохи - една хапка и ще поискате още
2275
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници Zodiac
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници
1060
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива Времето
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива
511