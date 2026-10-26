Актьорът отново обвини бившата си съпруга в домашно насилие, въпреки че през 2024 г. заяви под клетва, че между тях няма такава история

1837 Снимка: Getty Images

Бившият съпруг на Хали Бери, Оливие Мартинес, обвини актрисата в домашно насилие, въпреки че преди това е заявил под клетва, че между тях няма история на подобни прояви.

Френският актьор беше разпитан в четвъртък от Марина Бек, адвокатката на Бери, по време на съдебно заседание в Лос Анджелис. Това беше четвъртият пореден ден от изслушванията по продължаващия спор за попечителството над сина им и искането за ограничителна заповед заради твърдения за домашно насилие.

Бек попита 60-годишния Мартинес за обвиненията му, че 60-годишната актриса от "Балът на чудовищата" е проявявала насилие спрямо него по време на връзката им, включително преди около десет години.

На въпрос дали твърди, че Бери го е подлагала на насилие още тогава, Мартинес отговори: "Точно така".

Той потвърди и обвиненията си за предполагаеми прояви на насилие през 2023 г., включително във връзка с думи, които според него актрисата е отправила към 13-годишния им син Масео.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

След това Бек представи декларация, подписана от Мартинес на 30 септември 2024 г. под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване. В документа той е заявил, че между него и Бери няма история на домашно насилие. След като потвърди, че подписът е негов, актьорът беше попитан за конкретния пасаж.

"Между страните няма история на домашно насилие", прочете Бек от декларацията.

"Това твърдение беше вярно, когато го направихте на 30 септември 2024 г., нали?", попита тя.

"Точно така", отговори Мартинес.

Размяната на реплики открои привидното противоречие между предишното му изявление и сегашните обвинения срещу Бери. Адвокатът на Мартинес, Патрик Багдасерианс, обаче заяви пред Page Six, че декларацията от 2024 г. е била свързана с финансов спор, а не с попечителството над детето.

"Това беше свързано с адвокатски хонорари според финансовите нужди, тоест с финансово искане", обясни той.

По думите му към онзи момент не е имало съдебно решение за домашно насилие, нито е била поискана или издадена ограничителна заповед.

"Следователно твърдението е вярно. Няма история на ограничителни заповеди за домашно насилие. Но отново, това няма отношение към попечителството, а към адвокатските хонорари според финансовите нужди", добави Багдасерианс.

Свидетелските показания бяха дадени в поредния напрегнат ден от съдебната битка между бившите съпрузи. По-рано в четвъртък Бери даде показания при закрити врата, а по-късно съдебната зала беше освободена, когато разпитът премина към поверителни въпроси, свързани със сина им. По-рано през седмицата Масео също беше разпитван при закрити врата, като показанията му продължиха близо четири часа. Мартинес твърди, че на 26 септември Бери е душила сина им по време на конфликт в дома ѝ. Според него случилото се е част от по-широк модел на поведение, който причинява емоционален стрес на момчето.

В съдебните документи Мартинес посочва, че след предполагаемия инцидент Масео се е свързал с него и го е помолил да дойде да го вземе. Към документите са приложени текстови съобщения, в които тийнейджърът според твърденията пише "Моля те, ела" и моли баща си да го прибере, без да присъства друг човек.

По-рано този месец съдия издаде временна ограничителна заповед в полза на Мартинес. С нея той получи основното попечителство над Масео, а времето, което Бери може да прекарва със сина си, беше ограничено до приключване на делото.

Актрисата категорично отрича обвиненията. Адвокатката ѝ Марина Бек по-рано заяви пред Page Six, че твърденията на Мартинес са "напълно неоснователни и умишлено подвеждащи".

В съдебни документи, внесени преди изслушването, екипът на Бери обвинява бившия ѝ съпруг, че се намесва в образованието и терапевтичните грижи на сина им и го въвлича в продължаващия спор между родителите му.

Носителката на "Оскар" поиска съдът да отхвърли искането на Мартинес за ограничителна заповед и да премахне временните ограничения върху контактите ѝ с Масео. Тя настоява и за еднолично юридическо попечителство, което би ѝ дало по-големи правомощия при решенията за образованието, медицинските грижи и психичното здраве на сина им. Освен това иска да бъде възстановена предишната схема за споделено физическо попечителство, при която двамата родители прекарват равностойно време с детето.

18-годишната дъщеря на Бери, Нала Обри, също защити майка си в съдебна декларация. Тя заяви, че никога не е виждала актрисата да проявява насилие спрямо по-малкия ѝ брат.

Бери и Мартинес сключват брак през юли 2013 г., а синът им Масео се ражда по-късно същата година. Двамата се разделят през октомври 2015 г., но бракоразводното им дело се проточва с години заради споровете за попечителството и финансите. През август 2023 г. бившите съпрузи постигат споразумение за съвместно юридическо и физическо попечителство над сина си. Според договореното Бери трябва да плаща на Мартинес по 8000 долара месечно издръжка за детето, както и да покрива училищните такси и други разходи.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.