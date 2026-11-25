25-годишната Даниел Яблонка подчерта, че тоалетът й не цели да заличи или отрече историята и културата на която и да е общност

2197 Източник: Официален Инстаграм профил (@danielleyablonka)

25-годишната Даниел Яблонка, която представлява Израел на тазгодишното издание на конкурса "Мис Вселена", беше посрещната с освирквания по време на дефилето с национални костюми в Сан Хуан, Пуерто Рико. Причина за негативната реакция стана впечатляващият й златист тоалет, посветен на Йерусалим и украсен с послание за мир на три езика.

Моделът се появи на сцената с ефектна пелерина, изобразяваща Стария град на Йерусалим, чийто статут е предмет на международни спорове и ООН разглежда като част от окупираната палестинска територия, съобщава New York Post.

Въпреки посланието за мир визията предизвика противоречиви реакции на фона на продължаващия конфликт между Израел и "Хамас". Част от публиката освирка участничката, а в социалните мрежи се появиха множество критични коментари.

Самата Яблонка реагира на негативните реакции с публикация в Инстаграм, в която защити посланието си.

"Аз съм израелска жена, която вярва дълбоко в мира. Вярвам, че израелците и палестинците заслужават да живеят с достойнство, сигурност, свобода и надежда за по-добро бъдеще", написа тя.

Моделът подчерта, че тоалетът й не цели да заличи или отрече историята и културата на която и да е общност. Това обаче не успокои критиците. Част от потребителите в X обвиниха Израел в извършване на геноцид, а други насочиха недоволството си към организаторите на конкурса заради допускането на израелска представителка при отсъствието на участничка от Палестина.

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Палестинска представителка действително няма да участва в тазгодишното издание на "Мис Вселена". Националният конкурс, който трябваше да се проведе през октомври, е бил отменен по финансови причини.

Даниел Яблонка е родена в Маями, Флорида, но през 2024 г. се мести в Тел Авив. Тя получава титлата "Мис Израел" на церемония, състояла се през юли в Еврейския музей на Флорида към Международния университет на Флорида, вместо да бъде избрана чрез традиционен конкурс в Израел.

Финалът на 75-ото издание на "Мис Вселена" ще събере 116 участнички, които ще се борят за короната и възможността да наследят миналогодишната победителка Фатима Бош от Мексико.

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