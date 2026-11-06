"На първо място, мислите на всички в Би Би Си са с храбрите жени, които намериха смелост да разкажат историите си и допринесоха за осъдителните присъди по този случай", заяви говорител на медията

681 Снимка: БТА/AP Photo/Kin Cheung

Британската медия Би Би Си отбеляза, че "няма място за злоупотреба с власт" и повтори извинението си, след като бившия водещ на Радио 2 Ръсел Бранд бе признат за виновен в обвиненията в изнасилване и сексуални посегателства, предаде ДПА, цитирана от БТА. Очаква се 51-годишният комик да получи ефективна присъда лишаване от свобода. Наказанието му ще бъде произнесено другата седмица от съд в Лондон.

"На първо място, мислите на всички в Би Би Си са с храбрите жени, които намериха смелост да разкажат историите си и допринесоха за осъдителните присъди по този случай", заяви говорител на медията, цитиран от ДПА. "Няма място за злоупотреба с власт", подчерта той и призова медийната индустрия да работи заедно, за да гарантира, че пострадалите от чужди действия могат спокойно да подават сигнали, че оплакванията им се приемат сериозно и че гласът им се чува.

От Би Би Си припомниха, че през януари 2025 г. са публикували подробен доклад за начина, по който са били разглеждани оплакванията, свързани с поведението на Бранд. Документът обхваща осем твърдения за неправомерно поведение по време на работата му в медията между 2006 и 2008 г.

"Сериозно сме обезпокоени от факта, че някои хора са се чувствали неспособни да споделят притесненията си относно поведението на Бранд. Извинихме се на засегнатите за допуснатите пропуски и днес отново поднасяме извиненията си", посочи говорителят.

Бранд започва работа в медията през 2006 г., когато става водещ на предаването The Russell Brand Show по Радио 6 Мюзик, а впоследствие програмата е преместена в Радио 2. Той напуска медията през 2008 г. след скандал, разразил се, след като с колегата си Джонатан Рос оставя поредица от неприлични гласови съобщения на телефонния секретар на актьора Андрю Сакс по време на предварително записано предаване, припомня ДПА.

Кариерата на Бранд в медиите започва в MTV в началото на този век, където той води предавания като Dancefloor Chart и Select. Бранд е работил и за Ченъл 4, която му дава значителна възможност за развитие през 2004 г., като го избира за водещ на предаването Big Brother's Big Mouth.

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Разследване на предаването Dispatches по Ченъл 4, излъчено през септември 2023 г. и осъществено съвместно с вестниците "Таймс" и "Сънди таймс", насърчи жени да подадат сигнали за поведението на Бранд. Това в крайна сметка доведе до четирите осъдителни присъди, уточнява ДПА.

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