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Британската медия Би Би Си отбеляза, че "няма място за злоупотреба с власт" и повтори извинението си, след като бившия водещ на Радио 2 Ръсел Бранд бе признат за виновен в обвиненията в изнасилване и сексуални посегателства, предаде ДПА, цитирана от БТА. Очаква се 51-годишният комик да получи ефективна присъда лишаване от свобода. Наказанието му ще бъде произнесено другата седмица от съд в Лондон.

Съдебен спор

"На първо място, мислите на всички в Би Би Си са с храбрите жени, които намериха смелост да разкажат историите си и допринесоха за осъдителните присъди по този случай", заяви говорител на медията, цитиран от ДПА. "Няма място за злоупотреба с власт", подчерта той и призова медийната индустрия да работи заедно, за да гарантира, че пострадалите от чужди действия могат спокойно да подават сигнали, че оплакванията им се приемат сериозно и че гласът им се чува.

От Би Би Си припомниха, че през януари 2025 г. са публикували подробен доклад за начина, по който са били разглеждани оплакванията, свързани с поведението на Бранд. Документът обхваща осем твърдения за неправомерно поведение по време на работата му в медията между 2006 и 2008 г.

"Сериозно сме обезпокоени от факта, че някои хора са се чувствали неспособни да споделят притесненията си относно поведението на Бранд. Извинихме се на засегнатите за допуснатите пропуски и днес отново поднасяме извиненията си", посочи говорителят.

Бранд започва работа в медията през 2006 г., когато става водещ на предаването The Russell Brand Show по Радио 6 Мюзик, а впоследствие програмата е преместена в Радио 2. Той напуска медията през 2008 г. след скандал, разразил се, след като с колегата си Джонатан Рос оставя поредица от неприлични гласови съобщения на телефонния секретар на актьора Андрю Сакс по време на предварително записано предаване, припомня ДПА.

Ръсел Бранд беше признат за виновен в изнасилване и сексуално посегателство
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Кариерата на Бранд в медиите започва в MTV в началото на този век, където той води предавания като Dancefloor Chart и Select. Бранд е работил и за Ченъл 4, която му дава значителна възможност за развитие през 2004 г., като го избира за водещ на предаването Big Brother's Big Mouth.

Разследване на предаването Dispatches по Ченъл 4, излъчено през септември 2023 г. и осъществено съвместно с вестниците "Таймс" и "Сънди таймс", насърчи жени да подадат сигнали за поведението на Бранд. Това в крайна сметка доведе до четирите осъдителни присъди, уточнява ДПА.

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