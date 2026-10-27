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Меган Маркъл ще бъде домакин в следващия сезон на Junior MasterChef Австралия, потвърдиха от студиото. Херцогинята на Съсекс каза, че "няма търпение" да се върне в програмата, заедно с водещата По Линг Йоу, след като участва като гост-съдия във версията за възрастни по-рано тази година.

Синя кръв

"Прекарах невероятно време с целия екип на MasterChef през миналия април, така че когато се обърнаха към мен да се върна и да работя с тази млада група таланти, беше лесно "да". Обичам да готвя със собствените си деца, така че ще бъде много забавно да видя какво създават тези млади звезди в кухнята. Нямам търпение да видя какво ще сготвят", споделя Маркъл.

Завръщането на Меган в австралийската телевизия беше обявено от Paramount Australia, като съобщиха, че предаването ще се излъчи следващата година по Network Ten - шест години след последния младежки сезон. Paramount разкри още, че появата ѝ през април е привлякла най-голямата неделна аудитория на предаването от 2023 г. насам.

От студиото заявиха: "С кулинарния опит на По и ентусиазма на Меган за готвене и подкрепяне на млади таланти, Junior MasterChef Australia обещава да поднесе много вдъхновение, докато следващото поколение австралийски готвачи стъпва в кухнята." Очаква се 45-годишната херцогиня да прекара няколко седмици в Мелбърн следващата година, за да снима поредицата, като към нея може да се присъединят още принц Хари и двете им деца, казва източник пред News.com.au.

През април херцогинята посети Мелбърн Шоуграундс, за да заснеме гостуваща сцена във водещата кулинарна поредица, докато посещаваше Австралия заедно с принц Хари. По време на излъчването, зрителите, които признаха, че знаят малко за нея, казаха, че са приятно изненадани от топлото ѝ отношение и внимателната ѝ обратна връзка. Потребителите на социалните мрежи описаха бившата актриса от "Костюмари" като "грациозна", "земна" и "истински мила", като някои заявиха, че е била една от най-впечатляващите знаменитости в предаването.

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Новината идва и в момент, когато бащата на Меган, 82-годишният Томас Маркъл-старши, е разследван от властите във Филипините, след като материали за сексуално насилие над деца са били открити в имот, свързан с него. Твърди се, че "отвратителната" колекция включва видеоклипове с малки деца, според твърдения на сина му Томас Маркъл-младши.

Херцогинята на Съсекс, която е отчуждена от баща си от години, заяви в скорошно изявление, че за първи път е била уведомена за обвиненията срещу него от полицията на Метрополитън през 2018 г. Тя прекъсна контактите си с баща си през същата година. Меган каза, че новината я е оставила "дълбоко разстроена" и каза, че това е причината за решението ѝ никога да не позволи на баща си да се срещне с принц Арчи и принцеса Лилибет. Тя добави, че решението, което е дошло след писмо, връчено ѝ от екипа за кралска защита на Метрополитън, е взето, за да ги "защити".

Снимка: Скрийнот The Sun

Полубратът на Меган, Томас-младши, миналата седмица разкри, че е открил голямо количество изображения на сексуално насилие над деца на компютри и телефони в четири големи кутии за съхранение, "оставени" от Томас-старши, когато се е преместил обратно в САЩ от Филипините по-рано тази година.

Бащата на Меган се е завърнал в САЩ по здравословни причини и в момента се лекува в рехабилитационен център, след като му беше ампутиран левият крак. Той отрича да притежава такива материали и твърди, че обвиненията са "долни лъжи", измислени от сина му, който твърди, че е намерил материалите в дома си в провинция Себу, за да вземе пари.

Снимка: Yahoo

Изявлението на Меган разкрива, че за първи път е била уведомена за "тревожни и обезпокоителни" твърдения през 2018 г., но не дава подробности за какво се отнасят те. "Дълбоко съм разстроена от новините, които излязоха наяве през последните 24 часа, и мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали", каза тя. "През 2018 г. беше изпратено писмо до Столичната полиция и до Кралските особи и специализираната защита. Впоследствие това писмо беше споделено с мен. В него бяха отправени обезпокоителни и смущаващи твърдения срещу баща ми и получих уверения, че те се разследват. Надявам се, че сега може да се разбере, че въпреки изопачаването на информацията от някои медийни публикации през годините, всяко отдалечаване от баща ми и моят избор да не му позволя да има контакт с децата ни е било по една причина: да ги защитя. Вярвах, че властите правят същото и за други семейства. Въпреки че мащабът на разкритото сега е по-отвратителен, отколкото човек би могъл да си представи, най-искрената ми надежда е, че справедливостта ще бъде възтържествувана напълно и че приоритетът остава безопасността и защитата на невинните деца."

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