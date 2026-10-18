Повече от 30 години след началото си, проектът продължава да има нещо, което много съвременни сериали трудно постигат

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Любимият сериал от 90-те се завръща повече от 30 години след премиерата си. Джейн Сиймур и Джо Ландо превърнаха любовната история между лекарка от Бостън и суров планинец в телевизионна класика, но какво се случи с тях и останалите жители на Колорадо Спрингс след края на поредицата?

Едната беше едно от емблематичните момичета на Джеймс Бонд, а другият - красив актьор, който вече беше спечелил сърцата на феновете на сапунените опери. Но когато Джейн Сиймур и Джо Ландо се срещнаха на снимачната площадка на уестърна "Д-р Куин, лечителката", екранната им любов се превърна в една от най-запомнящите се романтични истории на телевизията през 90-те години.

Повече от три десетилетия след първата си поява сериалът отново се завръща. Той превърна Джо Ландо в истински телевизионен секссимвол с дълга коса, кожени дрехи и суровото излъчване на човек, израснал сред дивата природа. За Джейн Сиймур пък ролята на доктор Микаела "Майк" Куин се превърна в една от най-емблематичните в кариерата й.

Историята започва през 60-те години на 19. в., когато младата лекарка напуска Бостън и се отправя към малкото градче Колорадо Спрингс, за да отвори собствена практика. Там тя се сблъсква не само с трудностите на живота в Дивия запад, но и с предразсъдъците на общество, което трудно приема жена да бъде лекар. Сред изпитанията й са борбата със сексизма, любовта към независимия планинец Байрон Съли и решението да осинови три деца, останали без родители.

Още преди да облече лекарската престилка, Сиймур вече е позната на почитателите на Джеймс Бонд. През 1973 г. тя играе Солитайър - мистериозна гадателка с карти таро, която може да предсказва бъдещето, във филма "Живей, а другите да умрат" с Роджър Мур в ролята на агент 007. През 2006 г. актрисата заема десето място в класацията на IGN за най-емблематичните момичета на Бонд. Но именно "Д-р Куин, лечителката" я превръща в любимка на телевизионната публика. А химията между нея и Ландо е толкова убедителна, че през 1993 г. актьорът е включен в списъка на списание People със 50-те най-красиви хора в света.

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Поредицата се излъчва от 1993 до 1998 г. и се превръща в един от най-успешните уестърни в американската телевизия.

"Д-р Куин, лечителката" печели четири награди "Еми" в праймтайма, но краят му идва внезапно и предизвиква истински бунт сред феновете. Над 100 000 писма с протести заливат телевизията, а бившият шеф на CBS Лесли Мунвс по-късно признава, че след решението да прекрати сериала е получил повече обаждания, писма, факсове и имейли, отколкото след спирането на всички останали предавания, които е закривал, взети заедно.

Самата Джейн Сиймур определя реакцията на публиката като "невероятна". Зрители й споделяли, че с края на поредицата в живота им се е отворила празнина. В крайна сметка през 1999 и 2001 г. са заснети два телевизионни филма, които дават на почитателите дългоочакваното сбогуване с любимите им герои.

Къде са днес звездите от Колорадо Спрингс и как се промени животът им след края на поредицата?

Доктор Микаела Куин - Джейн Сиймур, 75 години

Джейн Сиймур, родена като Джойс Франкенбърг в Англия през 1951 г., става известна още през 70-те години с ролята си на Солитайър във филма за Джеймс Бонд "Живей, а другите да умрат". Преди да получи ролята на доктор Куин, тя вече има солидна кариера в киното и телевизията, включително като принцеса Фара във филма "Синдбад и окото на тигъра" от 1977 г.

По собствените й спомени по онова време актрисата отчаяно се нуждаела от работа. Тя казала на агента си, че е готова да приеме каквато и да е роля, а малко след това пристигнал сценарият за "Д-р Куин, лечителката".

След края на сериала Сиймур продължава да се снима активно. Сред филмите с нейно участие са комедията "Ловци на шаферки" и "Войната с дядо". През годините тя се утвърждава като актриса с впечатляващо дълголетие в индустрията, а отличията й включват две награди "Златен глобус" и награда "Еми". Актрисата е автор и на няколко книги.

Личният й живот също е изпълнен с обрати. Тя е била омъжена четири пъти и има четири деца. В миналото Сиймур преживява и романтична история с Кристофър Рийв, звездата от филмите за Супермен.

През 2018 г., на 67-годишна възраст, актрисата позира за Playboy, превръщайки се в най-възрастната жена, снимала се за списанието към онзи момент. Това е третата й поява в изданието.

В любовта актрисата също намира ново начало. През юни тя се сгодява за музиканта Джон Замбети, с когото има връзка от 2023 г. Той й предлага брак на Свети Валентин, ден преди рождения й ден. Предложението обаче не минава съвсем по план. Той коленичи, изважда пръстена от сейфа и отваря кутийката, но бижуто изхвърча върху леглото. Следва комична сцена, в която бъдещият младоженец се опитва да измъкне пръстена, а после самият той се оказва заклещен под леглото и се нуждае от помощта на Сиймур, за да се измъкне.

"А ние дори не бяхме облечени", разказва актрисата.

Байрон Съли - Джо Ландо, 64 години

Когато получава ролята на Байрон Съли, Джо Ландо вече е познат на феновете на телевизионните драми с участието си в сапунената опера One Life to Live, където играе Джейк Харисън. Когато CBS му предлага участие в три пилотни проекта, изборът му се оказва изненадващо лесен.

"Можех да играя каубой", обяснява той причината да избере "Д-р Куин, лечителката".

Пътят му към Холивуд не е бил гладък. Роденият в Чикаго актьор прекарва години в работа като готвач и кетъринг специалист за филмови продукции, след като се мести в Лос Анджелис. През 1990 г. дори работи като консултант, преди да получи големия си шанс. Създателката на сериала Бет Съливан забелязва харизмата му още в началото. По думите й Ландо съчетава искреност и "сексапилен чар".

През 1993 г. актьорът разказва пред Los Angeles Times, че след премиерата на сериала през януари пощата му е започнала да прелива от писма на почитателки. Забавното е, че извън снимачната площадка той рядко бил разпознаван, когато не носел характерните кожени дрехи, грим и дълга коса на Съли.

Ландо изпълнява почти всички каскади сам. Сред по-необичайните изпитания са яденето на червеи и тичането върху движещ се влак. По-късно актьорът признава, че вероятно никога повече няма да му се наложи да прави подобни неща.

След края на сериала той най-сетне се разделя с емблематичната си дълга коса. Решението отваря вратата към по-разнообразни роли. "Не можеш да играеш банкер с дълга коса", обяснява той пред изданието Chicago Parent.

След това Ландо участва в Higher Ground, на който е и изпълнителен продуцент. Сред другите му телевизионни участия е "Дързост и красота", към чийто актьорски състав се присъединява през 2018 г.

Той отново работи със Сиймур във филма "Вечеря с приятели" през 2020 г. Бившите екранни партньори продължават да поддържат близки отношения и се появяват заедно с колегата си Уилям Шокли на празненството по случай 60-ия му рожден ден.

Но имало ли е нещо повече от екранна химия между двамата? В интервю за People Джейн Сиймур разкрива, че по време на снимките на пилотния епизод и двамата били необвързани и за кратко опитали да пренесат романтиката и в реалния живот.

"Бързо разбрахме, че няма да се получи", признава актрисата.

Днес двамата са близки приятели. "Ние сме почти като стара семейна двойка", казва Ландо. Сиймур допълва, че могат дори да довършват изреченията си един на друг.

В личния си живот актьорът намира стабилност. От 1997 г. е женен за Кърстен Барлоу, а двамата имат четири деца.

Матю Купър - Чад Алън, 52 години

Чад Алън играе Матю - най-голямото от трите осиновени деца на доктор Куин. По това време той вече е познато лице от сериалите, в които участва още като дете. Любопитното е, че първоначално приема ролята само за да спечели пари за колеж. Не очаква пилотният епизод да се превърне в сериал, който ще се задържи на екран цели шест години.

След края на "Д-р Куин" Алън продължава актьорската си кариера, включително с участие в медицинската драма "Спешно отделение".

През 1996 г., когато е едва на 21 години, личният му живот става обект на медиен скандал. Американският таблоид The Globe публикува снимки, на които актьорът се целува с друг мъж в джакузи по време на парти, разкривайки публично сексуалната му ориентация без неговото съгласие.

По-късно Алън се превръща в активен защитник на правата на LGBTQ+ общността. Три пъти се появява на корицата на списание The Advocate и съосновава продуцентската компания Mythgarden, която се фокусира върху истории, засягащи важни обществени теми.

Той има връзка с партньора си Джереми Глейзър в продължение на четири години, преди двамата да се разделят през 2015 г. Същата година Алън обявява, че се оттегля от актьорството. Във видео в YouTube той разкрива, че иска да поеме в съвсем различна посока и да стане клиничен психолог. Преди това завършва психология в Калифорнийския университет, а пет години по-късно получава и докторска степен по клинична психология от университета "Антиох" в Ню Ингланд.

Брайън Купър - Шон Туви, 43 години

Шон Туви играе най-малкото от децата на Купър - Брайън - през всичките шест сезона на сериала. Роден в Небраска, той по-късно се мести със семейството си в Калифорния.

За разлика от някои от колегите си, той избира да стои далеч от светлините на прожекторите и да води по-спокоен личен живот. От 2007 г. е женен за Мариан Туви и двамата имат деца. Освен с актьорската си работа той е известен и с участието си в благотворителни инициативи.

Туви предлага и персонализирани видео поздрави за почитатели чрез платформата Cameo, което позволява на феновете отново да се свържат с актьора, когото помнят от детството си.

Ханк Лоусън - Уилям Шокли, 63 години

Уилям Шокли играе Ханк Лоусън - един от най-разпознаваемите второстепенни персонажи в "Д-р Куин, лечителката".

Преди сериала актьорът вече е участвал във филми като "Робокоп" и телевизионни продукции. След края на поредицата той е сред участниците в California - пилотен епизод от 1997 г., замислен като начало на спин-оф на "Д-р Куин". Проектът обаче така и не стига до телевизионен сериал.

Шокли постепенно насочва вниманието си и към работата зад камерата. Той е сред съоснователите на продуцентската компания Tiki Tane Pictures, базирана в Лос Анджелис и Остин, заедно с Алън Гилмър и Том Брейди. Под шапката на компанията Шокли пише сценарии, продуцира и режисира. Сред по-новите му проекти е уестърн трилър с участието на Дърмът Мълрони и Жаклин Бисет.

В личния си живот Шокли е обвързан с колежката си режисьорка и създателка на съдържание Тииу Лойгу. Двамата са заедно от 14 години.

Повече от 30 години след началото си "Д-р Куин, лечителката" продължава да има нещо, което много съвременни сериали трудно постигат - способността да съчетава романтика, приключения и социални теми в история, която остава близка до зрителите.

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