През 2026 г. Ан Хатауей участва в пет филма, сред които са два от най-големите касови хитове на годината - "Дяволът носи Прада 2" и "Одисея"

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Ан Хатауей прави всичко както трябва. Списанията, видеата в TikTok и дори най-взискателните филмови критици го доказват всеки ден. Публиката я обожава. Социалните мрежи също. Проблемът е, че и преди тя не е правила нищо особено погрешно. И въпреки това тогава зрителите не я понасяха. Интернет я мразеше. Светът сякаш се беше обърнал срещу нея.

Днес обаче всичко е различно. През 2026 г. американската актриса участва в пет филма, сред които са два от най-големите касови хитове на годината - "Дяволът носи Прада 2" и "Одисея". Преди няколко месеца по кината тръгна и четвъртият ѝ проект - "Краят на Оук Стрийт", история за динозаври, чието действие се развива в американско предградие. Преди десет години подобна година би могла да се превърне в истинско изпитание за Хатауей. Социалните мрежи щяха да я разкъсат, филмовите сноби щяха да я осмиват, а публиката вероятно нямаше да се нареди на опашка за билет. Измина обаче едно десетилетие и всичко се промени - отношението на зрителите, боксофисът и най-вече самата актриса.

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За 44-годишната Хатауей 2026 г. е една от най-натоварените и амбициозни години в кариерата ѝ. Самата тя признава, че подобен период едва ли ще се повтори и че е трябвало да се подготви изключително добре. Актрисата планира внимателно тази професионална офанзива още от момента, в който започват да пристигат сценариите, а впоследствие проектите се превръщат в реалност. Към тях се добавят и мащабни промоционални кампании, които ще продължат през сезона на наградите в началото на 2027 г.

Тази година донесе и важна лична новина - през юни Хатауей обяви, че очаква третото си дете. Така към професионалните успехи се прибавя и щастливо събитие в семейството ѝ. В интервю за "Ню Йорк Таймс" в началото на натоварения си сезон актрисата си спомня как преди години не се е чувствала готова за подобно внимание.

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"Преди си мислех: "Не съм готова като човек. Не съм готова като артист. Трябва още да се развивам, иначе просто ще ме изядат жива", разказва тя през смях.

Хатауей знае много добре за какво говори. Преди десетилетие самата тя се оказва в центъра на безмилостна вълна от подигравки.

След по-малък проект идва и един от големите хитове на годината - дългоочакваното продължение на "Дяволът носи Прада". Хатауей отново влиза в ролята на Анди Сакс - младата журналистка, която се оказва във вихъра на модната индустрия и под властта на ледената Миранда Пристли, изиграна от Мерил Стрийп. Това е и една от ролите, с които хората най-често я свързват, когато я срещнат на улицата. Химията между актрисите отново се оказва печеливша, а мащабната международна рекламна кампания помага на филма да достигне впечатляващите 700 милиона долара приходи.

Още по-голям успех постига "Одисея" на Кристофър Нолан, която събира 1,2 милиарда долара за по-малко от месец. След дългогодишното си желание да работи отново с режисьора Хатауей най-накрая се събира с него повече от десетилетие след "Интерстелар". Този филм бележи важен етап в кариерата ѝ и затвърждава мястото ѝ в мащабните холивудски продукции след уязвимото превъплъщение във Фантин от "Клетниците". За ролята си в екранизацията на мюзикъла тя получава "Оскар" за най-добра поддържаща актриса през 2013 г.

Ан Хатауей във филма "Одисея" Източник: IMDB

"Краят на Оук Стрийт" е приключенски филм с участието на Юън Макгрегър. Хатауей приема ролята най-вече заради желанието си да работи с режисьора Дейвид Робърт Мичъл, както разказва пред "Европа Прес" на премиерата. Междувременно бременността ѝ напредва, но това не я спира да продължава с професионалните си ангажименти.

Ан Хатауей и Юън Макгрегър във филма "Краят на Оук Стрийт" Снимка: HBO Max

През октомври излезе и филмът Verity - психологически трилър по романа на Колийн Хувър, в който успешна писателка е заменена от героинята на Дакота Джонсън след инцидент.

Хатауей умело съчетава различни по мащаб и жанр проекти. От независими продукции и касови хитове до семейни филми и трилъри. В "Дяволът носи Прада 2" тя си партнира със Стрийп и Емили Блънт, в "Одисея" е част от международен актьорски състав, а в "Краят на Оук Стрийт" си партнира с Макгрегър. Mother Mary пък поставя актрисата в центъра на историята и изисква сериозна подготовка за ролята на поп звезда. Подобно разнообразие и натоварване изглеждат далеч от възможностите на жената, която само преди десетилетие Холивуд сякаш беше избрал за своя мишена.

Ан Хатауей присъства на премиерата на "Дяволът носи Прада 2" в Ню Йорк на 20 април 2026 г. Снимка: Getty Images

Може би ключът към промяната е именно в нещо на пръв поглед съвсем просто: Хатауей вече не просто се усмихва, а се смее свободно. Преди усмивката ѝ изглеждаше премерена и дори притеснена, а сега тя се шегува в интервютата, забавлява се на фотосесиите и не се страхува да се посмее на себе си.

Всичко започва след спечелването на "Оскар" за "Клетниците" - роля, която изисква огромна физическа и емоционална отдаденост. В интервю за "Гардиън" актрисата споделя, че не е изпитала очакваното безоблачно щастие, когато се качва на сцената, за да получи статуетката. За ролята си тя гладува и отслабва с 11 килограма. Вместо да се наслаждава на успеха, Хатауей сякаш изпитва нужда непрекъснато да се извинява за него. Дори думите ѝ по повод наградата стават повод за критики.

"Чувствах се зле, че стоях там в рокля, която струва повече, отколкото някои хора ще видят през целия си живот", казва тя.

Става дума за рокля на "Прада" по поръчка на стойност около 70 000 евро и колие за 8,6 милиона евро - луксозни аксесоари, каквито често носят звездите на церемонията.

Ан Хатауей, носител на наградата за най-добра поддържаща актриса за "Клетниците", позира в пресцентъра по време на церемонията по връчването на наградите "Оскар", проведена в хотел Loews Hollywood на 24 февруари 2013 г. в Холивуд, Калифорния Снимка: Getty Images

Тази привидна наивност на Хатауей започва да дразни част от публиката и развлекателната индустрия. Във време, когато традиционните медии постепенно губят влиянието си, а социалните мрежи и блоговете придобиват все по-голяма тежест, образът на "доброто момиче", който екипът ѝ се опитва да изгради, вече не работи. Връзката между актрисата и публиката се пропуква. Страници във Facebook я осмиват, а почти всяка нейна публична изява се превръща в повод за подигравателни коментари в Twitter.

Необяснимата враждебност към актрисата се превръща в тема за анализи и телевизионни предавания. Хатауей признава, че критиките я засягат. По онова време Каролина Бермудес, водеща на развлекателното предаване на CBS The Couch, дори предлага актрисата временно да се оттегли от публичното пространство, за да даде възможност на критиците си да насочат вниманието си към някой друг. В Холивуд, както отбелязва тя, това не отнема много време.

И Хатауей наистина променя подхода си. Тя не изчезва от киното, но насочва вниманието си към работата и става по-премерена в публичните си изяви. През 2010-те години участва в редица продукции, не всички от които получават положителни оценки. В интервю за "Ню Йорк Таймс" по-късно тя определя този период като време, в което се снима предимно в по-малки независими филми, и признава, че започва да се съмнява дали отново ще получи големи роли.

Това обаче се променя с два проекта. Романтичната комедия "Представата за теб" се превръща в хит в стрийминг платформите и я представя пред по-младата публика в ролята на 40-годишна жена, която се влюбва в значително по-млад музикант. Друг важен проект е Mother Mary , в който тя поема едно от най-сложните предизвикателства в кариерата си. Към тази нова глава се прибавя и откровеността, с която вече говори за преживяното. В интервю за Vanity Fair Хатауей признава: "Много хора не ми предлагаха роли, защото бяха силно притеснени от това колко токсична беше станала онлайн идентичността ми."

Ан Хатауей присъства на прожекцията на филма на A24 Mother Mary в Ню Йорк в Metrograph на 13 април 2026 г. в Ню Йорк Снимка: Getty Images

След натоварената 2026 г. през следващата година се очаква да я видим в "Дневниците на принцесата 3", където отново ще влезе в ролята на Миа Термополис. Тя ще бъде удостоена и с титлата "Легенда на Дисни". Това е признание, което получават звезди като Джули Андрюс, Майли Сайръс, Елтън Джон и Джордж Лукас.

Променя се не само професионалният ѝ живот, но и начинът, по който се представя пред публиката. Хатауей не крие политическите си убеждения и използва хумор и препратки към попкултурата, за да насърчава хората да гласуват. Личният ѝ стил става все по-разпознаваем - елегантен, но и по-смел. На премиерата на "Краят на Оук Стрийт" тя не се притеснява да подчертае бременността си, а появата ѝ отново привлича вниманието на медиите.

Ан Хатауей присъства на премиерата на филма Verity на 29 септември 2026 г. в Ню Йорк Снимка: Getty Images

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