Далеч от шумните концерти и крещящите фенове музикантът вече бил открил жената, с която искал да сподели живота си

541 Снимка: Getty Images

В разгара на славата на "Дюран Дюран" китаристът Анди Тейлър живеел като истинска рокзвезда. Жените го обожавали, а групата покорявала световните класации. Но далеч от шумните концерти, крещящите фенове и бурния рокендрол живот музикантът вече бил открил жената, с която искал да сподели живота си - Трейси Уилсън.

Двамата се запознали през 1981 г., а любовта им устояла на десетилетия слава, музикални турнета и изпитания. Впоследствие те оставили блясъка на шоубизнеса зад гърба си и се установили на испанския остров Ибиса, където отгледали четирите си деца.

Анди Тейлър почина на 65-годишна възраст в понеделник след продължителна битка с рак в четвърти стадий. Новината беше потвърдена в официално съобщение на "Дюран Дюран" и емоционално послание от съпругата му.

"За света Анди беше блестящ китарист, но за нас той беше най-прекрасният съпруг, любящ баща и най-гордият дядо", сподели Трейси пред Variety. "Той беше опората на нашето семейство. Музиката му донесе невероятни преживявания, но семейството винаги беше на първо място. Нищо не го правеше по-щастлив от това да бъдем всички заедно. Независимо колко далеч го отвеждаше музиката, сърцето му винаги беше у дома", допълни тя.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Въпреки че по време на концертите си Анди привличал огромно женско внимание, Трейси не се влюбила веднага в изгряващата рокзвезда.

Двамата се срещнали в клуб в Бирмингам в началото на 80-те години, на 20-ия рожден ден на Трейси. По това време тя работела като фризьор за групата, чиито членове тепърва се радвали на първите си големи успехи след издаването на дебютния си албум. Семейството й също имало бизнес в сферата на красотата.

Анди обаче трябвало да направи два опита, преди да получи заветното "да". При първото предложение за брак Трейси не го приела сериозно и му отговорила: "Не говори глупости."

Музикантът не се отказал и решил да опита отново на 21-вия си рожден ден през февруари 1982 г. Този път обаче Трейси била болна и лежала в леглото. Тя не реагирала веднага, което накарало Анди да си помисли, че изобщо не го е чула. Едва когато се събудила около 3 часа през нощта, тя приела предложението му.

Двамата се оженили през юли 1982 г. в хотел в Лос Анджелис, точно когато албумът Rio изстрелвал "Дюран Дюран" към още по-голяма международна слава. Кум на сватбата бил колегата на Анди от групата Джон Тейлър, а на церемонията присъствали и останалите членове на бандата.

Джон Тейлър и Анди Тейлър по време на концерт в Лондон, 1983 г. Снимка: Getty Images

Ник Роудс, Джон Тейлър, Роджър Тейлър, Саймън Льо Бон и Анди Тейлър пред туристическия си автобус, 1983 г. Снимка: Getty Images

Въпреки напрежението на музикалната кариера и постоянните пътувания Анди и Трейси успели да изградят стабилно семейство. Тя предпочитала да стои далеч от публичността, докато той постепенно заменил безкрайните турнета с по-спокоен живот, посветен на близките му. През годините двамата станали родители на четири деца, а по-късно и баба и дядо.

Анди не се отказал от музиката. На Ибиса създал собствено звукозаписно студио, работел по местни проекти, помагал на млади изпълнители и записвал солов материал. Самият той споделял, че Ибиса има по-спокойна, местна атмосфера, далеч от показния лукс, което позволило на семейството му да води нормален живот. Тейлър никога не забравял търпението и подкрепата на съпругата си през годините на възходи, спадове, солови проекти и събирания с групата. Шегувал се, че трябва да има специална награда за жените, "оцелели след рокендрола".

"Тя винаги е била до мен. През всичко, което се случваше с "Дюран Дюран", казвал музикантът.

Когато говорел за дългия им брак, Анди обичал да се шегува, че са женени от "40 000 години". Според него тайната на връзката им била в старомодното разбиране, че проблемите трябва да се преодоляват заедно, а не да се бяга от тях.

Дори след десетилетия съвместен живот той продължавал да показва любовта си към Трейси. В социалните мрежи често публикувал нейни снимки и мили послания. През 2018 г. животът на семейството се преобърнал, след като Анди бил диагностициран с рак на простатата в четвърти стадий. Самият той описвал новината като "смъртна присъда".

Първоначално музикантът запазил диагнозата в тайна. Едва през 2022 г., когато "Дюран Дюран" били приети в Залата на славата на рокендрола, той публично разкрил за заболяването си. Тогава групата прочела негово писмо, с което обяснила отсъствието му от церемонията.

"Преди малко повече от четири години бях диагностициран с метастатичен рак на простатата в четвърти стадий. Много семейства са преминали през бавното и мъчително развитие на това заболяване и, разбира се, ние не сме изключение", написал Анди. "Опитвам се да остана жив и да продължа да живея пълноценно. Нямам никакво намерение да се отказвам", споделил той по-рано пред сп. People.

През цялото време Трейси останала неговата най-голяма опора. Самият музикант неведнъж подчертавал колко важна е подкрепата на семейството в битката с тежкото заболяване.

"Радвам се, че имам стабилен брак. Истинската подкрепа идва от семейството. Това са хората, които трябва да живеят с диагнозата всеки ден."

В последното си послание Трейси си спомня за последните години от живота му като за период, изпълнен с "огромна смелост и решителност". По думите й Анди никога не изгубил любовта си към живота.

Зад образа на световноизвестния рокмузикант останал човек, за когото най-голямото щастие било да се прибере у дома при жената, която избрал преди повече от четири десетилетия, и семейството, което винаги поставял на първо място.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.