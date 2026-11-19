Какво се е случило зад кулисите в надпреварата за образа на 007, както и защо съперниците на британеца са били "хвърлени на акулите“

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Търсенето на Бонд продължава вече почти десетилетие, а се оказва, че отговорът е бил пред очите ни през цялото време. Барбара Броколи проявява интерес към Робърт Патинсън за ролята още през 2019 г., но се отказва от идеята, след като той е избран за ролята на Батман.

Вчера нейните наследници от Amazon, компанията, на която миналата година бе продаден франчайзът, обявиха, че британският актьор ще свали наметалото на Черният рицар, за да се превърне в седмия Джеймс Бонд, изпреварвайки четирима други фаворити, преминали през дълги проби за ролята.

Това е развой на събитията, който никой не е очаквал допреди седмица, когато името му се появи в списъка с кандидати в последния момент. Дотогава всички, включително бившият кастинг директор на поредицата за Бонд, твърдяха, че колкото по-неизвестен е следващият изпълнител на ролята, толкова по-добре. Сега обаче е избран една от най-големите холивудски звезди, който се намира в изключително успешен период, включително с участието си в "Одисеята" на Кристофър Нолан, най-големия филм на годината.

40-годишният Патинсън, израснал в Барнс (Югозападен Лондон), ще поеме управлението на "Астън Мартин"-а на Бонд за три филма. Снимките започват в началото на следващата година. Избирайки утвърдена звезда, която има цяла армия от фенове, израснали с участията му в поредиците "Хари Потър" и "Здрач", продуцентите напълно се отклоняват от досегашната история на поредицата за Бонд.

Шон Конъри не е бил особено известен преди ролята на Бонд, а Джордж Лейзънби никога не се е изявявал като актьор извън телевизионните реклами. Роджър Мур и Пиърс Броснан са били телевизионни, но не и кинозвезди. Тимъти Далтън и Даниел Крейг пък са имали зад гърба си множество роли на характерни персонажи, преди да направят големия си пробив. "Изборът на Патинсън дойде напълно неочаквано", споделя Матю Фийлд, член на борда на директорите на фондацията "Иън Флеминг". "Това никога нямаше да се случи при Барбара Броколи. Тя не би избрала за ролята на Джеймс Бонд актьор, който вече е филмова звезда. Робърт Патинсън ще привлече в кината цялото поколение, израсло с филмите от поредицата "Здрач". Той е страхотен актьор, който може да изнесе на гърба си мащабна продукция. Тази новина разкрива мащаба на амбициите за преосмисляне на образа на Бонд. Те обединяват Дени Вилньов - един от най-вълнуващите режисьори в Холивуд, с изключителен актьор и двама именити продуценти. Това е невероятна комбинация."

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Целта очевидно е завръщането на Бонд да бъде белязано от касов успех. Британският филмов продуцент Джейсън Соломонс коментира: "Според мен това е гениално. Той е най-интересният избор, който може да пренесе една британска икона в бъдещето, придавайки ѝ лек привкус на независимо кино. Благодарение на разумните си професионални решения и вече дългата си кариера, той е способен да издържи на напрежението на един блокбъстър, като същевременно продължава да ни изненадва. Освен това той винаги успява да запази известна доза мистерия. Ще бъде опасен и забавен, а най-хубавото е, че той е единственият Бонд, който би могъл да изиграе и злодей в поредицата."

Когато през 2005 г. Даниел Крейг е обявен за новия 007, това е съпроводено от едно доста неубедително медийно събитие, последвало пътуване с моторна лодка по Темза, което се оказва доста неприятно преживяване. Крейг става обект на подигравки, тъй като носи спасителна жилетка. Феновете, които по-късно са спечелени от ударното възраждане на поредицата с филма "Казино Роял", открито изразяват разочарованието си.

Робърт Патинсън присъства на световната премиера на "Батман“ на 1 март 2022 г. в Ню Йорк Снимка: Getty images

Този път всичко започва с обратно броене в Instagram профила на 007, последвано от кратък тийзър, в който Патинсън се появява в смокинг и гледа право в дулото на пистолет. Клипът събра 50 000 харесвания само за десет минути. На друго място в Instagram, в официалния профил на кралското семейство, който представлява крал Чарлз, кралица Камила и други членове на кралската фамилия, изпълняващи официални задължения, се появи публикация: "Добре дошли в Тайните служби на Негово Величество, г-н Бонд."

Патинсън споделя: "Джеймс Бонд е един от най-легендарните образи в киното, а да ми бъде поверена ролята на 007 е чест, каквато се пада веднъж в живота. Да кажа, че тази роля е сбъдната мечта, би било твърде слабо казано. Нямам търпение да започнем това партньорство и работата с този фантастичен екип."

Робърт Патинсън, Лупита Нионго, Том Холанд, Ан Хатауей, Мат Деймън, Чарлийз Терон и Зендая присъстват на лондонската премиера на филма "Одисеята“ в кино "Odeon Luxe Leicester Square“ на 6 юли 2026 г. в Лондон, Англия Снимка: Getty images

Режисьорът Вилньов заявява: "Преди всичко искам да изразя дълбоката си благодарност към забележителните актьори, които се присъединиха към нас в това пътешествие. Бяхме заобиколени от изключителни таланти, но 007 може да бъде само един. Безкрайно се радвам да приветствам Робърт Патинсън като нашия нов Джеймс Бонд. Той притежава непреходната душа на 007 и внася дух, който е напълно нов. Нямам търпение да започнем."

Търсенето на седмия Бонд започва, докато Даниел Крейг се подготвя за последната си изява като 007. Последният му филм в поредицата е "Смъртта може да почака" (2021 г.), който завършва с това, че шпионинът на Иън Флеминг наглед загива.

Броколи, дъщерята на легендарния продуцент на поредицата Къби, трудно си представя някой друг след Крейг, когото смята за най-добрия филмов Бонд. След като той напуска, според източници, тя и полубрат ѝ Майкъл Г. Уилсън "просто са стигнали до задънена улица в творческо отношение". В периода между излизането на "Смъртта може да почака" и сензационната продажба на правата за Бонд на Amazon, те така и не успяват да намерят сценарий, режисьор или посока за развитието на поредицата. Уилсън решава да се оттегли, а след разногласия с новите собственици от Amazon, Броколи предпочита да продаде всичко и да се оттегли. Сделката е донесла приходи от 1 милиард долара.

Робърт Патинсън и Суки Уотърхаус присъстват на прожекция в рамките на 83-тия Международен филмов фестивал във Венеция, в зала "Сала Гранде“, на 5 септември 2026 г. във Венеция, Италия Снимка: Getty images

Юздите са поети от режисьора Вилньов, подкрепен в това решение от продуцентите Ейми Паскал (която дава зелена светлина на Крейг за ролята, докато работи в Sony) и Дейвид Хейман. Съществуват и лични връзки между ключовите фигури в екипа и Патинсън. Хейман го избира за ролята на Седрик Дигъри в "Хари Потър", когато той е едва 19-годишен, неопитен, но чаровен младеж. Вилньов от своя страна остава впечатлен, след като работи с него по филма "Дюн: Част трета", в който Патинсън изпълнява ролята на злодея.

Патинсън вече има опит с три големи филмови поредици, "Хари Потър", "Здрач" и "Батман", и ще привлече млада аудитория към франчайза за Бонд. Според експерти това е далновиден ход, който да гарантира бъдещето на поредицата, която в момента е в нестабилно състояние след дълго прекъсване, смяна на собствеността и на творческия екип.

Това представлява и пълна промяна на посоката спрямо намеренията, които ръководителите на поредицата бяха заявяват по-рано. Всъщност, когато по-рано тази година става ясно, че австралиецът Джейкъб Елорди отпада от надпреварата, се говори, че според продуцентите той е "твърде известен, за да бъде Бонд". Дори се твърди, че приятелката на Елорди, Кендъл Дженър, също е повлияла негативно на шансовете му, тъй като, бидейки част от клана Кардашиян, тя носи със себе си допълнителна известност. Сега обаче те избират актьор, който е още по-известен от Елорди.

Робърт Патинсън има връзка с колежката си от поредицата "Здрач" Кристен Стюарт, с която се разделят известно време след нейна публична изневяра Стопкадър: YouTube

На 40 години, Патинсън е и по-възрастен от всеки друг от основните претенденти. Той е на същата възраст като Джеймс Нортън, актьорът, когото сценаристът Стивън Найт иска за ролята, но който тактично се оттегля от надпреварата, след като става ясно, че търсят някого по-млад. Тео Джеймс, познат от "Джентълмените", също се оттегля. Търсенето продължава толкова дълго, че някои от фаворитите, като Реге-Жан Пейдж от "Бриджъртън" и британският актьор Арън Тейлър-Джонсън, вече са почти забравени.

Интензивното търсене тече през цялата тази година. Кастинг директорът Нина Голд споделя в Кан през май, че търси някого, който "излъчва сексапил". Финалната група, Джак Лоудън, Калъм Търнър и Джош О'Конър, преминава през екранни проби миналия месец в студио "Брей" в Бъркшър, като актьорите изпълняват каскада и диалог от предишен филм за Бонд.

Гари Олдман, партньорът на Лоудън в сериала "Бавни коне", смята, че ролята вече е негова, и през септември дори заявява, че Лоудън е получил ролята. Самият Лоудън отказва коментар, като единствено отбелязва, че за него е ласкателно, че изобщо е бил обмислян. Според публикация от миналата седмица, Джош О'Конър, изпълнителят на ролята на принц Чарлз в "Короната", дори е празнувал в лондонски пъб, убеден, че ролята е негова. Но каквото и да са търсили режисьорът и продуцентите, те не са го открили у нито един от тези актьори. Така се стига до екранни проби с двама нови претенденти, Робърт Патинсън и Никълъс Холт.

Агентите на Патинсън отказват да поемат ангажимент за четири филма, условие, с което всички останали кандидати са съгласни. Също така се твърди, че той е настоявал за по-висок хонорар от останалите. Тези трудни преговори са ранен знак, че именно Патинсън е човекът, когото екипът наистина иска. Следват някои деликатни моменти, свързани с търговските аспекти на сделката. Патинсън подписва договор едва през септември, за да стане лице на луксозните часовници Jaeger-LeCoultre. От 1995 г. насам Бонд носи часовници Omega в рамките на мащабна търговска сделка. Патинсън също така е дългогодишен посланик на марката Dior. Даниел Крейг неизменно носи костюми на Tom Ford.

Бащата на Патинсън внася ретро автомобили от Америка, а майка му работи като агент в модна агенция. Двете му по-големи сестри често го обличат като кукла и го наричат Клаудия, изпитание, което той преживява тежко в ранна възраст. От 12-годишен се занимава с моделство, а образованието си получава в училище "Хародиан". Насочва се към актьорството сравнително късно, тъй като голямата му страст е музиката. Баща му предлага да се включи в местна любителска театрална трупа, за да преодолее "срамежливостта" си.

Като тийнейджър е забелязан от кастинг агент, но въпреки това планира да следва "Международни отношения", до момента, в който получава роля във филма "Хари Потър и Огненият бокал". Известно време живее в Лондон с най-добрия си приятел Том Стъридж, а след това е избран за участие в поредицата "Здрач", която му носи световна слава. Връзката му с колежката му Кристен Стюарт продължава до 2013 г., като дори оцелява след аферата ѝ с режисьора Рупърт Сандърс. По-късно той се сгодява за певицата FKA Twigs, а след това започва връзка с родената в Западен Лондон Суки Уотърхаус, звездата от сериала "Дейзи Джоунс и "Сикс".

Сред скорошните му проекти е трилърът "Праймтайм" на режисьора Ланс Опенхайм. Той влиза в ролята на Антиной в "Одисея" на Нолан, а също така си партнира със Зендая във филма "Драмата". Участва и в артхаус продукции, които не постигат голям търговски успех, като например "Умри, любов моя", където играе редом до Дженифър Лорънс. Критиците неизменно го определят като един от най-завладяващите и утвърдени актьори на своето поколение. Той успява да постигне нещо рядко срещано - да не остане "заключен" в рамките на успеха на една филмова поредица, макар че е достатъчно проницателен, за да осъзнава, че подобен успех носи и неизбежни капани. Както самият Робърт веднъж отбелязва: "Ако един ден реша да спра да се занимавам с актьорство, не бих искал хората да ме питат: "Е, правил ли си изобщо нещо друго, освен онова нещо със "Здрач"?"

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