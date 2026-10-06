Как пътят на Паола в музиката минава през участия в няколко формата, школата на пиано баровете и класа по поп и джаз пеене на Етиен Леви и стига до клубната сцена?

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Тя е млада, неприлично талантлива и е красиво доказателство, че в попфолка провокацията далеч не е единствения начин да си проправиш път към сърцата на публиката. Пътят на Паола (Paolla) в музиката минава през участия в няколко формата, школата на пиано баровете и класа по поп и джаз пеене на Етиен Леви, и стига до клубната сцена, където експлозивните й гръцки миксове често вдигат феновете на балканската музика педя над земята.

В репертоара си на независим изпълнител Паола има ударна селекция от авторски песни, които вдигат градуса на настроението с едно щракване на пръсти (което обикновено продължава и до финалния акорд). Срещаме се с нея, за да поговорим за сингъла й "Нов проблем" и всичко, което й предстои на сцената и извън нея.

Паола, песента ти "Нов проблем" поставя въпроса за удоволствието да общуваме тук и сега, далеч от екраните. В този смисъл, ти смяташ ли се за аналогов човек? Каква част от ежедневието ти заемат технологиите, когато говорим за забавление?

Не бих казала, че съм изцяло аналогов човек, защото телефонът и социалните мрежи са огромна част от работата ми. Но когато става въпрос за истинско забавление, определено предпочитам реалния живот. Обичам да пътувам, да чета, да спортувам, да посрещам изгреви, да прекарвам време с любимите си хора. Мисля, че все повече имаме нужда съзнателно да оставяме телефона настрани и просто да присъстваме в момента. Точно тази идея има и в "Нов проблем".

С какъв екип работи по песента и имаш ли лична история зад създаването ѝ?

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По песента работих с Георги Куртев и Цветан Спасов, които направиха музиката и аранжимента. Видеото е дело на Петер Чивийски. Имам и една доста забавна история от снимките. Една от сцените снимахме в тенис клуб и аз бях решила, че непременно искам да играя тенис на токчета. Започнахме снимките, аз се ентусиазирах малко повече и в един момент просто паднах на корта. За щастие всичко беше наред и в крайна сметка остана като един от най-забавните спомени от снимачния ден. Явно понякога добрата визия си има цена.

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Извън кръга на шегата в текста - кой "Нов проблем" за теб е истински как намираш решение? Дай ни пример от последните години.

За мен истинските проблеми са тези, които засягат здравето, семейството и хората, които обичаме. Всичко останало рано или късно намира решение. През последните години съм имала моменти на разочарование и ситуации, в които нещата не са се случвали така, както съм си ги представяла. Научих се първо да си позволя да преживея емоцията, а след това да търся решение. Не обичам да стоя дълго в ролята на човек, на когото "му се случва нещо". Предпочитам да мисля какво мога да направя оттук нататък.

А кой е основният проблем пред един млад изпълнител, независимо от жанра, в който е избрал да се развива?

Да бъде забелязан, без да изгуби себе си. Конкуренцията за вниманието на хората днес е огромна. Освен добър изпълнител трябва да бъдеш активен в социалните мрежи, да мислиш за визия, съдържание, концерти, реклама - за много неща едновременно. Според мен най-трудното е в целия този шум да запазиш собствената си идентичност и да имаш търпението да я развиваш.

Как започна пътят ти в музиката? Наследствен ли е интересът ти?

Музиката присъства в живота ми от много малка. Първоначално учих ударни инструменти, след това поп и джаз пеене, а по-късно и актьорско майсторство. Така че сцената по някакъв начин винаги е била около мен. Не бих казала, че съм избрала музиката в един конкретен момент - по-скоро постепенно осъзнах, че точно там се чувствам на мястото си.

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Участваш в последния сезон на българския X Factor, стигаш и до концертите на живо в "Гласът на България". Какво научи за себе си от двата формата? Какво ти дадоха като изпълнител?

Най-вече ме научиха как реагирам под напрежение. Когато пееш пред жури, публика и камери, няма къде да се скриеш. Разбрах, че мога да бъда много по-смела, отколкото си мисля, но и че винаги има още какво да уча. Тези формати ми дадоха сценичен опит, дисциплина и увереност. И може би най-важното - научиха ме, че едно "да" или едно "не" не определя нито кариерата ти, нито таланта или същността ти. Истинската работа започва след това.

Кои родни и световни звезди те вдъхновяват да твориш в студио и защо?

Вдъхновяват ме изпълнители, които имат ярка индивидуалност и можеш да разпознаеш още от първите секунди на песента. От световните имена много харесвам Beyoncé, Lady Gaga и Adele - всяка от тях е много различна, но има изключително силно присъствие и идентичност. Много слушам и гръцка музика и черпя вдъхновение от гръцките изпълнители, защото тази мелодичност и емоция са много близки до мен. От българските изпълнители харесвам страшно много хора - Илиян, Галена, Преслава, Десислава, Меди, Тони Стораро и още много. Всеки от тях има нещо различно, което ме впечатлява - глас, интерпретация, сценично присъствие или начин на поднасяне на песента.

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Откъде идва афинитетът към гръцката музика при теб? Говориш ли езика?

Не мога да посоча точния момент - просто винаги съм усещала гръцката музика много близка. В нея има едновременно меланхолия, страст и настроение, а това много ми допада като изпълнител. От известно време уча и гръцки. Все още съм в началото и определено не мога да кажа, че говоря свободно, но вече имам основа и ми е много интересно. Иска ми се един ден да мога спокойно да водя разговор и, разбира се, да изпълнявам песни на гръцки с пълно разбиране на текста.

Какво ти предстои тази есен, на сцената и извън нея?

Точно сега излиза най-новият ми проект с Илиян - "Па па па", за който се вълнувам изключително много. Нямам търпение да видя как хората ще го приемат, защото за мен това е много специален проект. След него предстоят още авторски песни, нови машъпи, включително и гръцки. Имам много идеи, които искам постепенно да реализирам, така че се очертава една много активна есен с много музика.

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