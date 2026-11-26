Новината беше съобщена от звукозаписната компания DGM, която издава музиката на King Crimson

256 Източник: Официален Инстаграм профил (@the.moonlit_knight_)

Майкъл Джайлс, барабанист и един от основателите на прогресив рок групата King Crimson, почина на 84-годишна възраст, пише британското издание "Гардиън", цитирано от БТА.

Новината беше съобщена от звукозаписната компания DGM, която издава музиката на King Crimson. Оттам уточниха, че музикантът е починал в понеделник, 23 ноември, но не посочиха причината за смъртта му.

"Майкъл изигра ключова роля за утвърждаването на King Crimson като една от най-новаторските и влиятелни групи в историята на прогресив музиката", се казва в изявлението на DGM. "Неговото изключително ритмично въображение, музикална чувствителност и изключително изобретателен подход към свиренето на барабани бяха основополагащи за новаторското звучене на групата."

Уменията и виртуозността му много влияят върху следващите поколения музиканти от прогресив рока, включително върху барабаниста на Rush Нийл Пърт, който казва, че Джайлс е оказал много важно влияние върху него.

Роденият през 1942 г. в Борнмът Джайлс и брат му Питър поставят основите на King Crimson, като публикуват обява в местен вестник, че търсят музикант за групата си. На обявата отговаря китаристът Робърт Фрип и тримата създават групата Giles, Giles & Fripp, която се насочва към ексцентричен, жизнерадостен стил на китарен поп.

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През 1968 г. издават дебютния си албум The Cheerful Insanity of Giles, Giles & Fripp, който се продава слабо, а звукозаписната им компания Deram отхвърля следващите им песни.

Към групата се присъединяват Иън Макдоналд и певицата на Fairport Convention Джуди Дайбъл, но музикантите записват само няколко песни в домашни условия, преди Питър Джайлс да напусне по-късно през 1968 г.

Майкъл Джайлс, Фрип и Макдоналд продължават заедно и създават King Crimson с Грег Лейк и Питър Синфийлд. Групата прави концертния си дебют през април 1969 г., а през лятото на същата година подгрява Rolling Stones на концерта им в Хайд парк.

Дебютният им албум In the Court of the Crimson King, издаден през октомври 1969 г., се превръща в сензация. Той представя нова визия за рок музиката - не просто тежка, а непрекъснато променяща формата си, симфонична и мистична, коментира "Гардиън". Албумът веднага постига успех сред критиката и публиката, като достига Топ 5 във Великобритания и Топ 30 в САЩ.

Майсторското свирене на Джайлс на барабаните е ключов елемент от звученето - от мощните, стремителни барабанни преходи в 21st Century Schizoid Man до по-лекото свирене, близко до джаза, и деликатните приглушени удари. Всичко това е съчетано с безпогрешно чувство за ритъм, което направлява песните през промените в музикалния размер.

"Винаги съм се интересувал от пространството, сдържаността и атмосферата, от това да позволявам на музиката да диша, вместо непрекъснато да запълвам всяка пауза", казва по-късно Джайлс.

След това Джайлс, както и Макдоналд, напускат King Crimson. По-късно той обяснява решението си с желанието си да "изследвам и развивам нови идеи за много по-широк подход към свиренето на барабани и ударни инструменти, така че те да се превърнат в равностоен и неразделен елемент от собствените ми композиции".

Въпреки това той участва като студиен музикант във втория албум на King Crimson - In the Wake of Poseidon, с който групата отново достига Топ 5 във Великобритания.

Джайлс и Макдоналд създават дуо и през 1970 г. издават албума McDonald and Giles, но след това Джайлс работи предимно като студиен музикант.

Той свири с Лио Сейър в албума му Another Year от 1975 г., включително в хитовия сингъл Moonlighting, достигнал второ място във Великобритания.

Записва и с други представители на прогресив рока, сред които Кевин Ейърс от Soft Machine и бившия член на Genesis Антъни Филипс.

През 1993 г. свири с Брайън Фери в неговата кавърверсия на соул класиката Taxi, а през годините участва и в множество други музикални проекти.

Джайлс работи и с друг бивш член на King Crimson - Грег Лейк, за едноименния му дебютен солов албум от 1981 г.

Той си сътрудничи отново с Макдоналд за единствения му солов албум Drivers Eyes от 1999 г., а през 2002 г. създава групата 21st Century Schizoid Band заедно с няколко бивши музиканти от King Crimson.

Джайлс издава и два солови албума - Progress през 2001 г. и Shadows/Solo по-рано през настоящата година. Вторият представлява компилация от материали, записвани в продължение на няколко години.

"Той разкрива една по-лична и непрекъсната нишка, която преминава през различните етапи от живота ми като музикант", казва Джайлс за последния си албум в интервю за списание It"s Psychedelic Baby.

"Това, което винаги е било важно за мен, е да остана честен и искрен в творческия процес, да създавам музика само когато усещам, че това е естествено и истинско. Винаги съм предпочитал да позволявам на музиката да преминава през мен, сякаш съм проводник, когато тя реши", допълва той.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.