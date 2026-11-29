Лав, който отмени множество концерти на The Beach Boys тази година, е починал в събота, съобщи в изявление неговата говорителка Кейти Олтман. Причината за смъртта му не се посочва, но според някои публикации миналата година музикантът е прекарал COVID-19 и се е борил с последствията от него.
The Beach Boys е основана в Лос Анджелис през 1961 г. от Майк Лав заедно с братята Брайън, Карл и Денис Уилсън, както и с техния приятел от детството Ел Джардин. През цялата си кариера групата издава 29 студийни албума и продава над 100 милиона плочи по целия свят. Песните "Surfin" U.S.A.", "California Girls", "Fun, Fun, Fun" и "Help Me, Rhonda" се превърнаха в музикален символ на Калифорния от 60-те години. Групата е удостоена с награда "Грами" през 2001 г., включена е в Залата на славата на рокендрола през 1988 г., а също така има звезда на Холивудската "Алея на славата".