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Китаристът на легендарната рок група The Doors Роби Кригър обяви смъртта на съпругата си Лин Ан Верес. Двамата бяха заедно повече от половин век, а тя си е отишла на 79-годишна възраст.

In memoriam

80-годишният музикант съобщи тъжната новина в Инстаграм по-рано тази седмица, като публикува черно-бяла снимка на Лин от младите й години. В емоционалното си послание той написа: "С огромно съжаление споделям тази новина. След повече от 50 години любов и брак моята съпруга Лин Ан Верес си отиде мирно на 29 октомври. Синът ни Уейлън и аз бяхме до нея до последния й миг. Ще ми липсва безкрайно. Ще бъда благодарен за вашите мисли и молитви."

Историята на любовта между Роби и Лин започва през 1967 г., в разгара на славата на The Doors. Двамата се запознават в нощен клуб в Ню Йорк, където Лин първоначално се сближава с фронтмена на групата Джим Морисън. По това време той има връзка и с дългогодишната си приятелка Памела Курсън.

Кригър обаче също проявява интерес към Лин и постепенно двамата започват да се срещат. На Коледа през 1972 г. сключват брак, а година по-късно се ражда синът им Уейлън.

В интервю за списание People през 2021 г. музикантът си припомня необичайното начало на тяхната история. По думите му Лин често посещавала групата зад кулисите, където се срещала с музикантите и прекарвала време с тях. Морисън дори я поканил да остане при него, но когато пристигнала, тя се сблъскала с присъствието на Памела Курсън.

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"Лин попитала: "Коя е тя?", а Джим отговорил: "Тя просто живее тук". Лин си тръгнала ядосана, а Джим хукнал след нея и едва не бил блъснат от кола. Луди истории", разказва Кригър. "По-късно аз я харесах, когато беше разочарована от Джим. Започнахме да се виждаме по-често, докато тя беше разстроена от всичките му лудории. И просто се получи. Тя остана до мен", споделя още китаристът.

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В мемоарите си от 2021 г. Кригър също изразява дълбоката си привързаност към съпругата си с думите: "Тя е единственият човек, когото някога съм срещал, който ми позволява да бъда себе си. И затова винаги ще я обичам."

След съобщението за кончината на Лин приятели и почитатели на музиканта заляха публикацията му със съболезнования и думи на подкрепа.

The Doors остават една от най-влиятелните и успешни рок групи в историята. Бандата е първата американска формация, постигнала осем поредни албума със златен и платинен сертификат от Американската асоциация на звукозаписната индустрия.

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Групата е продала над 36 милиона албума само в САЩ и повече от 100 милиона записа по света. Списание Rolling Stone я поставя на 41-во място в класацията си за 100-те най-велики изпълнители на всички времена.

След смъртта на Джим Морисън през 1971 г. и клавириста Рей Манзарек през 2013 г. Роби Кригър и барабанистът Джон Денсмор са последните живи членове на легендарния състав.

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