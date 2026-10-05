Данните от токсикологичните изследвания са поредната следа, която разследващите трябва да изяснят

7800 Снимка: Официален Инстаграм профил (georgemazonakis)

Пропофол е бил открит в организма на гръцкия певец Йоргос Мазонакис, съобщава гръцката медия Greek City Times.

Този силнодействащ интравенозен анестетик се използва в медицински условия под строг надзор поради способността му да потиска дишането и да понижава кръвното налягане. Според доклад, публикуван от гръцкото издание Tilestwra на 4 октомври, в организма на Мазонакис е бил открит пропофол. Това откритие поднови внимателния преглед на обстоятелствата около последните часове на певеца, докато разследващите проучват доказателствата по случая.

Въпреки това точните резултати от токсикологичните изследвания и тяхното значение за установяване на причината за смъртта трябва да бъдат потвърдени чрез официални заключения от съответните власти.

Какво представлява пропофолът?

Пропофолът е бързодействащ интравенозен анестетик, използван за индуциране и поддържане на обща анестезия по време на хирургична операция. Той се прилага и за успокояване на определени пациенти, подложени на медицински процедури или получаващи интензивно лечение.

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Лекарството действа бързо върху централната нервна система. Ефектите му могат да отшумят сравнително бързо след прекратяване на прилагането, въпреки че възстановяването зависи от няколко фактора, включително дозата и състоянието на пациента.

Въпреки широкото си приложение в медицината, пропофолът изисква внимателно прилагане от подходящо обучени медицински специалисти, разполагащи с подходящо оборудване за мониторинг и спешна помощ.

Връзката с Майкъл Джексън

Пропофолът привлече международно внимание след смъртта на американската поп звезда Майкъл Джексън през юни 2009 г. Джексън почина в дома си в Лос Анджелис, след като личният му лекар Конрад Мъри му приложи пропофол и други успокоителни медикаменти. Случаят подчерта потенциално фаталните рискове при употребата на силен анестетик извън подходящо оборудвана медицинска среда. По-късно Мъри беше признат за виновен в непредумишлено убийство заради ролята си в смъртта на Джаксън.

Случаят с Мазонакис обаче трябва да се разглежда с повишено внимание. Самото наличие на пропофол в организма му не доказва, че лекарството е причинило смъртта му или че обстоятелствата около двата случая са сходни.

Разследване на смъртта на Мазонакис

Съобщението за токсикологичните резултати добавя още един елемент към текущото разследване на обстоятелствата около смъртта на Мазонакис.

Разследващите ще трябва да установят значението на токсикологичните резултати в съчетание с медицинските доказателства, хронологията на събитията и другите материали, събрани по време на разследването. Наличието на дадено вещество в токсикологичен тест не доказва автоматично, че то е причинило смъртта, нито определя как е било приложено. Тези въпроси изискват цялостна оценка на доказателствата. По-нататъшните официални заключения ще бъдат важни за изясняване на ролята, ако има такава, която пропофолът е изиграл в смъртта на певеца.

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