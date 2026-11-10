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Лекари са постигнали пробив в търсенето на лечение за т.нар. синдром на скования човек - автоимунно заболяване, от което страда и певицата Селин Дион, съобщава "Гардиън", цитиран от БТА.

Анатомия на здравето

Това е рядко заболяване, което засяга централната нервна система и може да причини силна скованост в цялото тяло и болезнени мускулни спазми. Въпреки десетилетията на изследвания, за него все още няма лекарство. Екип от невролози в САЩ, които изпитват нов вид имунотерапия, съобщават за "вълнуващи" и "много обнадеждаващи" резултати. Терапията е довела до значително подобрение при хора със синдрома.

Според лекари от клиниката "Майо" пациенти, които преди са се нуждаели от помощ за базови всекидневни дейности и са изпитвали затруднения при ходене, са възвърнали способността си за пълноценен живот, а някои дори отново работят и са подновили хобитата си.

Новият метод, наречен CAR-T, е клетъчна терапия, която вече се използва при лечението на рак. Техниката препрограмира имунните клетки на пациента, за да му помогнат в борбата със заболяването.

В хода на проучването от пациенти със синдром на скования човек са извлечени собствените им Т-клетки - вид имунни клетки, които след това са генетично модифицирани да унищожават клетките, причиняващи болестта.

Невролози посочват, че резултатите, публикувани в медицинското списание JAMA Neurology, са вълнуващи, тъй като пациентите успяват да се върнат към дейности, за които са се опасявали, че никога повече няма да могат да извършват.

"С наличните досега методи на лечение можем да облекчим симптомите, но много рядко се случва пациентите да възвърнат предишното си ниво на функционалност. Тези първоначални резултати са изключително обнадеждаващи, а основният въпрос сега е дали подобренията ще се запазят във времето," казва д-р Анастасия Зекериду, невролог в "Майо", цитирана от в. "Гардиън".

Джонатан Уолдън, един от пациентите, участвал в клиничното изпитване, се е нуждаел от помощта на семейството си за най-елементарни всекидневни дейности, а след прилагането на CAR-T терапията се е върнал на работа.

"Мога да ходя на работа всеки ден. Мога да правя всичко, което правех преди. Ходя на лов, мога да ходя и за риба", разказва Уолдън. "Откакто преминах лечението, не съм имал нито един епизод на оплаквания", допълва той, цитиран от в. "Гардиън".

"CAR-T терапията вече промени лечението на някои видове рак, а сега започваме да виждаме потенциала ѝ и при автоимунните неврологични заболявания. Резултатите при синдрома на скования човек дават огромна надежда - не само за хората, живеещи с това заболяване, но потенциално и за пациенти с други неврологични състояния, при които възможностите за ефективно лечение остават ограничени," обяснява д-р Шон Питок, който ръководи катедрата по неврология в клиниката.

Селин Дион обяви, че е диагностицирана със синдром на скования човек през декември 2022 г. Във видео в "Инстаграм" тя каза на почитателите си, че състоянието е засегнало "всеки аспект от ежедневието" й и е увредило гласа ѝ.

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Певицата се завърна на сцената през септември т.г. пред десетки хиляди почитатели в Париж. Тя изнесе първия си концерт от шест години насам с голямо вълнение и сълзи в очите.

Селин Дион се изявява на подиума по време на ревюто Le Défilé L'Oréal Paris "Express Your Worth" като част от Седмицата на модата в Париж на 28 септември 2026 г.
Селин Дион се изявява на подиума по време на ревюто Le Défilé L'Oréal Paris "Express Your Worth" като част от Седмицата на модата в Париж на 28 септември 2026 г. Снимка: Getty Images

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