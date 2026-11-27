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Хали Бери сподели, че отношенията ѝ с 13-годишния ѝ син Масео са се влошили на фона на ожесточената съдебна битка за попечителство с бившия ѝ съпруг Оливие Мартинес. Миналия месец между двамата бивши съпрузи избухна правен спор, след като 60-годишният Мартинес обвини 60-годишната Бери във физическо насилие над момчето им. Хали от своя страна отхвърли всички обвинения.

Според TMZ, на Мартинес е предоставено основното физическо попечителство, докато представител на Бери потвърди, че актрисата запазва съвместното юридическо попечителство. Освен това, в случай че тя и Оливие не успеят да постигнат съгласие, решаващият глас принадлежи на нея.

В нов съдебен документ адвокатите на 60-годишната носителка на "Оскар" твърдят, че връзката "майка-син" между актрисата и Масео се е "влошила" по време на "продължителната раздяла", докато детето остава под грижите на Мартинес. Правният екип на Бери е внесъл документа с искане за възстановяване на режима на физическо попечителство, така че грижите за детето да бъдат разпределени поравно. Адвокатите на Хали посочват, че продължаващите ограничения върху нейните родителски права допълнително са усложнили ситуацията, и това въпреки факта, че миналия месец на Оливие окончателно бе отказано издаването на ограничителна заповед срещу Бери във връзка с домашно насилие.

"Вредата за Масео продължава, а щетите може дори да се окажат трайни, ако съдът не се намеси и не възстанови попечителството на Хали", посочват адвокатите ѝ в съдебния документ. Юристите на актрисата отбелязват, че на фона на "все по-продължителните периоди, в които той е далеч от Хали", Масео е станал "по-отчужден и по-непокорен спрямо родителския ѝ авторитет", както и "все по-настоятелен сам да определя къде и кога да прекарва времето си с нея".

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