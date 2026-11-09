Изслушванията по двете нови искания на Парис са насрочени за 4 и 7 декември

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Парис Джексън поставя под съмнение финансовото управление на наследството на покойния си баща Майкъл Джексън. Адвокатите на 28-годишната певица оспорват счетоводен отчет, представен от изпълнителя на завещанието Джон Бранка, и настояват за по-подробна информация за разходите за частни самолети, адвокатски хонорари и консултантски услуги.

Според документи, получени от TMZ, отчетът обхваща финансите на наследството за 2022 г. Юридическият екип на Парис твърди, че в него липсва достатъчно информация за 18-те предприятия, притежавани от наследството.

Особено остри са възраженията срещу пътуванията с частни самолети. Адвокатите обвиняват Бранка, че е използвал средства на наследството за лични пътувания и за пътувания, свързани с други негови клиенти и бизнес интереси. Според тях част от разходите са били възстановени едва след започналата проверка.

Под въпрос са поставени и над 440 милиона долара, държани в банкови сметки с ниска доходност, както и милиони за адвокатски услуги, възнаграждения и консултации.

Представителите на наследството отхвърлят обвиненията и заявяват, че адвокатите на Парис пренебрегват сложността на управлението на наследсттвото на Майкъл Джексън.

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Те изтъкват, че след смъртта му наследството е било с дълг от 500 милиона долара, но под ръководството на Бранка и покойния съизпълнител Джон МакКлейн е генерирало 3 милиарда долара приходи. Сред постиженията им е и биографичният филм за певеца, чиито световни приходи надхвърлят 1 милиард долара.

Спорът се развива паралелно с друго искане на Парис. В петиция от 29 октомври тя настоява съд в Лос Анджелис да разпореди прехвърлянето на 600 милиона долара към семейния тръст, предназначен за нея и братята ѝ Принс и Биги. Според адвокатите ѝ фондът не е получавал средства повече от 17 години, въпреки натрупаното богатство.

Наследството оспорва и това искане. Представителите му посочват, че над 200 милиона долара вече са били разпределени или изразходвани в полза на бенефициентите. Като допълнителна пречка за пълното финансиране на тръста те посочват продължаващ спор с американската данъчна служба, свързан с потенциални задължения и глоби за 700 милиона долара.

Това не е първият път, когато Парис оспорва финансови решения на наследството. През май 2026 г. съдия постанови, че 625 000 долара бонуси, изплатени на три външни адвокатски кантори през 2018 г., трябва да бъдат върнати. Решението последва възраженията на певицата, че плащанията не са били достатъчно добре обосновани.

Изслушванията по двете нови искания на Парис са насрочени за 4 и 7 декември.

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