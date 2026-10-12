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От 15 до 18 октомври 2026 г. парк "Студентски" в Студентски град ще бъде домакин на есенното издание на "Парк фест". Фестивалът, който е част от Културния календар на Столична община, ще предложи четири дни с богата целодневна програма, концерти, изкуство, спорт, творчески занимания, благотворителни и екологични инициативи и забавления за цялото семейство. Входът е свободен.

Голямата музикална новина е завръщането на сцената на "СкандаУ" след тригодишна пауза. На 15 октомври Тото и Лъчо ще изпълнят най-големите си хитове пред публиката на "Парк фест". На 16 октомври концертната програма продължава с Борис Христов - един от талантливите млади български изпълнители, познат от "Гласът на България" и "Като две капки вода".

Снимка: "Парк Фест"

На 17 октомври публиката ще посрещне Стефан Вълдобрев с любимите му песни, а финалът на 18 октомври е поверен на P.I.F. с Владо Михайлов, с когото ще прозвучат емблематичните песни на Димо, сред които "Приказка", "Колело" и "Невидимо дете". Големите вечерни концерти ще започват около 19:30 ч.

Снимка: "Парк Фест"

Наред с популярните имена, на сцената на "Парк фест" ще се изявят и едни от най- талантливите млади артисти и групи. Фестивалът ще даде възможност на новите гласове на българската музика да представят творчеството си пред широка публика.

Специално внимание е отделено на най-малките посетители и техните семейства. През четирите дни ще се провеждат творчески ателиета, спортни занимания, игри, състезания и предизвикателства с награди. Сред големите акценти в програмата са демонстрациите по художествена гимнастика и Зумба маратонът в събота, 17 октомври, със Zumba Bulgaria, който ще събере едни от най-добрите зумба инструктори в

България и ще превърне парка в голяма танцова сцена на открито. Програмата включва още разнообразни благотворителни и екологични инициативи, насочени към подкрепа на значими каузи и отговорно отношение към природата.

Сред големите атракции на есенното издание ще бъде най-големият пътуващ лунапарк в България, който ще предложи забавления за малки и големи. Най-пъстрият Базар на изкуствата и занаятите ще събере български творци, занаятчии и автори на ръчно изработени изделия, а разнообразните кулинарни предложения ще допълнят фестивалната атмосфера.

Със своята богата програма "Парк фест" превръща парк "Студентски" в място за срещи, творчество, движение и споделени преживявания, съчетавайки лятното настроение с най-красивите цветове на есента.

15-18 октомври 2026 г. | парк "Студентски", София

Вечерни концерти: 19:30 ч. | ВХОД СВОБОДЕН

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