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Мащабната продукция на режисьорката Милена Андонова и оператора Рали Ралчев разказва за пътя на небесния закрилник на България. В ролите Деян Жеков, Георги Тенев, Руси Чанев, Елена Телбис, Петър Дочев, Валентин Ганев и други. Филмът с копродуцент Българската национална телевизия тръгва по кината на 20 ноември.

Излезе трейлърът на "Пастир" - първия игрален филм за живота на Св. Иван Рилски, небесния закрилник на България. Режисиран от Милена Андонова и заснет от един от големите майстори на българската кинематография Рали Ралчев, "Пастир" тръгва по кината на 20 ноември.

"Преди иконата беше човекът" е посланието на новата кинопродукция, базирана на житията на Св. Иван Рилски Чудотворец - светеца, когото всички познаваме. На него кръщаваме децата си, църкви, болници и училища, името му носи Софийската духовна семинария, а образът му е гравиран върху българската монета от едно евро. Сега, за първи път, историята му оживява на големия екран - от детството му в село Скрино до пътя на отшелничеството. Разказът на "Пастир" обхваща 40 години от живота на Св. Иван Рилски Чудотворец и ни среща с човека, избрал да напусне света, за да се посвети на Бог.

В образа на Иван Рилски зрителите ще видят Деян Жеков ("Ботев"), а писателят и драматург Георги Тенев изпълнява ролята на монаха Алексий, чиято завист към отшелника се превръща в движеща сила на разказа. Във филма участват още Валентин Ганев в ролята на отец Климент, духовен наставник на Иван Рилски, и Руси Чанев като цар Борис-Михаил. Петър Дочев е Васил, брат на Йоан, а Елена Телбис - Марта, романтичният женски образ, който Йоан отхвърля, както и изкушенията на света.

"С филма "Пастир" искам да накарам зрителя да се замисли за "треската в чуждото око и гредата в своето", за отговорността пред себе си, за смъртта и вечността, за вярата и любовта, без които не можем да се справим. Искам да насърча и зрителя, и себе си да приемаме и ценим живота, да вярваме в изконните ценности и да не се страхуваме," споделя режисьорката Милена Андонова. Милена Андонова е и съсценарист на филма заедно с продуцентката му Невена Андонова.

Вдъхновен от житията на светеца, "Пастир" ни пренася в България в края на IX век по време на управлението на цар Борис-Михаил - покръстител на българския народ. Йоан напуска познатия живот в село Скрино и поема към живот в манастира, а оттам - към усамотението в планината в молитви и общение с Бога. Но изборът му предизвиква болка, гняв и завист у хората около него. Четирима негови съвременници търсят от отшелника отговори, които ще трябва да открият сами, изправени пред собствените си желания, изкушения, терзания, страхове и битки.

Природата играе главна роля във визуалния свят на филма и в духовното преобразяване на героите
Природата играе главна роля във визуалния свят на филма и в духовното преобразяване на героите Снимка: БНТ

"Като обществена телевизия БНТ има отговорност и мисия да подкрепя българското кино и да прави културното и духовното ни наследство достъпно за новите поколения. "Пастир" е първият игрален филм, посветен на свети Иван Рилски. Това е история за човек, който е живял сред хората, лекувал ги е и им е помагал, а впоследствие е превърнал своя живот в духовен пример, останал значим векове по-късно. За нас подобен проект има стойност далеч отвъд киното. Той е част от културната памет на обществото ни и от естествената мисия на БНТ да подкрепя български произведения, които разказват за личности, събития и ценности, формирали нашата идентичност. Вярваме, че "Пастир" има своето заслужено място в селекцията на БНТ, защото е филм, който може да бъде гледан днес, но говори и на поколенията след нас", каза Миладин Гергов, директор Дирекция "ТВФ - Студия "Екран".

Природата играе главна роля във визуалния свят на филма и в духовното преобразяване на героите. Средновековна България, планината и пътят на отшелника оживяват в мащабната операторска работа на Рали Ралчев ("Тилт", "Кецове" и много други) от 37 локации в Източните Родопи, Средна Стара планина, Искърското дефиле, Витоша, Плана планина, язовири, езера, крепости и реки през четирите годишни времена. Цялостното визуално и духовно изживяване от историята се подсилва от музиката на Константин Цеков (ФСБ).

"Пастир" тръгва по кината в цялата страна на 20 ноември.

Филмът е част от филмопроизводството на Българската национална телевизия - най-големият продуцент на телевизионно кино в България. Продуцент на филма "Провентус".

Режисьор: Милена Андонова

Сценарий: Милена Андонова и Невена Андонова

Оператор: Рали Ралчев

Продуцент: Филмова къща ПРОВЕНТУС

В копродукция с Българската национална телевизия

С подкрепата на Националния филмов център

В ролите: Деян Жеков, Георги Тенев, Петър Дочев, Елена Телбис, Валентин Ганев, Руси Чанев, Иван Павлов, Цветан Алексиев и др.

Художник: Ирена Майк Муратова

Художник на костюмите: Боряна Стефанова - Буря

Звук: Благомир Алексиев, Момчил Божков, Атанас Чолаков

Монтаж: Бойка Попова, Красимира Величкова, Елена Нешева, Тома Вашаров

Композитор: Константин Цеков

Разпространител: НЮ МЕДЖИК ФИЛМС

С партньорството на: Доли Медия Студио, Меджик шоп, Ню Бояна, Максим 15, Кинолайт, Весела Мирянова - фондация "Нашият дом е България".

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