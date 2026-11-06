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Пенелопе Крус разкри подробности за семейния си живот с Хавиер Бардем в Мадрид, докато позираше за впечатляваща фотосесия за списание "Perfect". 52-годишната актриса е омъжена за 57-годишния актьор от 16 години, като съпрузите имат две деца - син Лео (на 15 г.) и дъщеря Луна (на 12 г.).

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Въпреки че и двете звезди са родени и израснали в Испания, възходящите им кариери в Холивуд налагат да прекарат години, живеейки в Лос Анджелис, Ню Йорк и Лондон. През 2013 г. обаче те взимат решение да се върнат в Мадрид, за да отгледат децата си близо до дълбоките си испански корени.

В интервю за изданието, актрисата разкрива защо отглеждането на децата им в испанската столица е по-лесно, отколкото в САЩ. "Цялото ни семейство е там, както и приятелите от детството и тийнейджърските ни години; по-лесно е да водиш нормален живот, разбирате ли? Да, човек трябва да положи усилия, за да запази част от живота си личен, но мисля, че когато имаш деца, това е наистина важно. По-късно те сами ще могат да решат какво искат да правят - по отношение на работата си и всичко останало."

Тя добавя, че децата се нуждаят от "свобода" и от това "да не бъдат излагани" на определени неща, докато са малки. По-рано тази година Хавиер разкри, че би отказал роли, ако това означава да прекара "повече от две седмици" далеч от семейството си. Той сподели, че след раждането на първото им дете, двамата с Пенелопе са се погрижили поне единият от тях винаги да бъде у дома, дори когато приемат актьорски ангажименти.

Изказвайки се ласкаво за съпругата си, звездата от филма "Няма място за старите кучета" добавя, че се чувства "благословен", за това, че е имал "шанса да бъде по едно и също време, на едно и също място в живота" заедно с нея. "В договорите ми няма изисквания за по-големи каравани или луксозни апартаменти. Единственото нещо, за което следя, е да не прекарвам повече от две седмици далеч от семейството си."

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Хавиер споделя пред Variety: "Пенелопе е невероятен, красив и добър човек - начинът, по който се отнася към семейството си, приятелите си, децата ни, мен самата и към себе си... Минали са толкова много години, а у нея не съм видял и следа от злоба. Освен това, тя е адски, по дяволите, красива! Когато я видя на снимки в някое списание, си казвам: "Това жена ми ли е? Господи, тя ли е? Сигурно е тя."

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Пенелопе печели "Оскар" за най-добра поддържаща женска роля за участието си във филма "Вики, Кристина, Барселона" (2008 г.), а Хавиер грабва наградата за най-добра поддържаща мъжка роля за драмата "Няма място за старите кучета" (2007 г.).

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