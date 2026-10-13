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Шон "Диди" Комбс е бил спешно откаран от затвора в болница преди броени дни, след като по информация е получил травма на главата. Според RadarOnline.com рапърът вероятно е бил транспортиран до близко лечебно заведение. Неговите представители са заявили, че следят внимателно и психичното му състояние, което е сред основните им приоритети.

Анатомия на здравето

Представителят на Комбс, Джуда С. Енгелмайер, заявява пред Radar: "Запознати сме със съобщенията относно Шон Комбс и работим, за да потвърдим обстоятелствата. Здравето и благосъстоянието на Шон са нашата непосредствена грижа и сме благодарни на всички, които се свързаха с нас."

По данни на TMZ Комбс е бил изведен от FCI Fort Dix за лечение рано в събота сутринта. Според източници линейка го е откарала от територията на затвора около 1:00 ч., като травмата не е била животозастрашаваща. Малко по-късно същата сутрин той е бил върнат в затвора, като според запознати е бил в съзнание и е разговарял.

Все още не е ясно как 56-годишният Комбс е получил нараняването. Междувременно през последните седмици се появиха твърдения, че условията му в затвора са необичайно комфортни. Бивши затворници от FCI Fort Dix разказват, че той се е радвал на привилегии и луксозни удобства, които според тях са "напълно луди" за място като това. По думите им подобно отношение далеч не е обичайно за затворниците.

Според тези твърдения други мъже са готвели и чистели за него. Комбс уж използвал милионите си, за да накара хора да оправят леглото му и да перат дрехите му, като в замяна внасял пари по сметките им за покупки от затворническия магазин.

Твърди се също, че е разполагал с незаконно внесен мобилен телефон, на който получавал интимни снимки от бивша приятелка. Освен телефона, той според информациите имал и таблет, чрез който гледал филми и документални продукции. Сред съдържанието била документалната поредица на Netflix Sean Combs: The Reckoning, продуцирана от 50 Cent.

Затворници разказват още, че са употребявали алкохол с Комбс, за когото се твърди, че е имал достъп до забранен алкохол. Според същите сведения той приемал лекарства срещу тревожност и депресия, които се разпространявали в затвора като разменна единица на черния пазар.

На фона на твърденията за луксозния му живот в затвора Комбс по информация е бил изпратен в изолация. Не е ясно дали е бил върнат сред останалите затворници преди инцидента с травмата. След публикациите е започнало разследване на изнесените твърдения.

Това не е първият предполагаем инцидент с Комбс, станал известен извън стените на затвора. През юли той според информации се сбил с друг затворник. Източник е заявил пред TMZ, че Комбс "се е справил добре" по време на сбиването. Тогава той също бил изпратен в изолация, но впоследствие бил върнат сред останалите затворници.

Комбс е осъден на 50 месеца федерален затвор по две обвинения за транспортиране с цел проституция. По време на процеса през юли 2025 г. той беше оправдан по обвиненията за сексуален трафик и заговор за рекет. Първоначално беше задържан в Metropolitan Detention Center в Бруклин, но по-късно получи разрешение да бъде преместен в Ню Джърси.

Комбс отрича всички обвинения срещу него. По наказателното дело той се призна за невинен и оспори твърденията, отправени срещу него в гражданските искове.

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