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Датата за освобождаване на Шон "Диди" Комбс отново е изтеглена за по-рано. Това е поредната промяна през последните месеци, настъпила след широко отразеното в медиите преместване на рапъра в затвор, където той изтърпява наказанието си заедно с останалите лишени от свобода.

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Според информация на "Дейли Мейл", срокът за освобождаване на 56-годишния рапър е изместен с още три седмици напред - новата дата е 6 февруари 2028 г. Преди това, както беше съобщено миналия месец, се очакваше той да излезе на свобода на 2 март 2028 г. Първи за промяната съобщиха от TMZ.

Преди това Диди се намираше във федералния затвор "Форт Дикс" в Ню Джърси, но миналия месец "Дейли Мейл" потвърди, че той е преместен във федералния затвор "Алънууд" в Пенсилвания. Той е настанен в общ затворнически блок в новия федерален затвор, в който е преместен след сбиване.

На федерален процес през 2025 г. съдебни заседатели признаха Диди за виновен по две обвинения в превозване на проститутки през щатските граници с цел сексуални услуги. По по-тежките обвинения - за рекет и трафик с цел сексуална експлоатация - той бе оправдан. Съдията осъди рапъра на четири години и два месеца лишаване от свобода, като изтърпяването на наказанието започна през октомври 2025 г.

През последните месеци датите, предвиждани за освобождаването на Диди, непрекъснато се променят - сред тях бяха 21 януари, 5 февруари и 20 февруари. Междувременно, преместването му в друг затвор последва отричане от страна на властите на твърденията, че Диди е влязъл в сблъсък във федералния затвор "Форт Дикс" с ямайския наркобарон Кристофър "Дудус" Коук. Твърди се, че последният е бил разгневен на изпадналия в немилост рап магнат заради разследващ репортаж на NBC относно "VIP" начина му на живот зад решетките.

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