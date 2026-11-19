"Скъпи Робърт, добре дошъл в света на Бонд", написа 73-годишният актьор към публикация с черно-бяла снимка на 40-годишния Патинсън в емблематичния смокинг на агент 007

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Пиърс Броснанотправи сърдечни поздравления към Робърт Патинсън за новата му роля на Джеймс Бонд чрез пост в социалните мрежи.

"Скъпи Робърт, добре дошъл в света на Бонд", написа 73-годишният актьор към публикация с черно-бяла снимка на 40-годишния Патинсън в емблематичния смокинг на агент 007. "Ще бъдеш великолепен."

Броснан сподели, че пази мили спомени от съвместната им работа по драмата "Не ме забравяй" от 2010 г. Патинсън ще поеме култовата роля след Даниъл Крейг.

"За мен беше истинско удоволствие да наблюдавам как изграждаш впечатляваща филмография и продължаваш да се развиваш", завърши Броснан публикацията си. "Наслади се на това приключение. С обич, Пиърс."

В коментарите под публикацията на Броснан фенове предложиха актьорът, играл 007 в "Златното око" от 1995 г., "Винаги ще има утре" от 1997 г., "Само един свят не стига" от 1999 г. и "Не умирай днес" от 2002 г., да се появи в новия филм, чиято премиера е планирана за някакъв момент през 2028 г.

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"Моля ви, г-н Броснан, изиграйте злодей от 007. Какъв обрат би било това", написа един потребител. Друг добави: "Трябва Пиърс да се появи за кратко като бивш агент 00!" Трети коментира: "Чиста класа, както се очаква."

В понеделник Патинсън беше обявен за новия Джеймс Бонд, с което поема ролята от Даниъл Крейг. Изборът му предизвика разнопосочни реакции, а актьорът заяви, че е изключително развълнуван от възможността да влезе в образа на легендарния агент.

"Да кажа, че тази роля е сбъдната мечта, би било твърде слабо казано", заяви той. "Не мога да бъда по-развълнуван от това партньорство и от предстоящата работа с този фантастичен екип."

Актьорът от "Здрач" е изпреварил сред претендентите Джак Лоудън, Джош О'Конър, Калъм Търнър и Никълъс Холт, за които се твърди, че са се явили на прослушвания за новия филм за агент 007. Режисьор на продукцията ще бъде Денис Вилньов, известен с "Дюн".

Междувременно редица популярни актриси, сред които Хънтър Шафър, бяха посочени като възможни следващи момичета на Бонд. Variety определя звездата от "Еуфория" като водеща претендентка, наред с Лупита Нионго и Джема Чан. Зендея, Маргарет Куоли, Флорънс Пю и Сидни Суини също са сред фаворитките на феновете за желаната роля.

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