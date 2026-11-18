"Ужасно е", заяви бившият участник в Saturday Night Live пред E! News по време на премиерата на How to Rob a Bank в Ню Йорк, коментирайки продължаващата процедура

1020 Снимка: Getty Images

Пийт Дейвидсън разкри, че през последните шест месеца носи само пуловери, след като е похарчил 200 000 долара за премахването на всичките си татуировки.

"Ужасно е", заяви бившият участник в Saturday Night Live пред E! News по време на премиерата на How to Rob a Bank в Ню Йорк, коментирайки продължаващата процедура.

"Нямаш представа какво се случва под дрехите", пошегува се той по повод различните етапи, през които преминава кожата между отделните процедури.

Макар кожата на Дейвидсън вече почти да е изчистена от татуировки, след като започва многогодишния процес през 2020 г., той се пошегува, че "може отново да се появят".

Всъщност през април, по време на CinemaCon в Лас Вегас, 32-годишният актьор показа татуираното име на дъщеря си Скоти отстрани на ухото си. Тогава той излезе на сцената с червена тениска, която разкриваше почти голите му ръце. По тях се виждаха само малки участъци от мастилото, които бяха едва забележими. Дейвидсън посрещна дъщеря си през декември 2025 г. заедно с бившата си приятелка Елси Хюит.

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В миналото ръцете и гърдите на звездата от Freak Brothers бяха покрити с около 200 татуировки. Сега обаче той възнамерява да запази само две или три. По време на гостуването си в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon през януари 2025 г. Дейвидсън сподели, че се опитва да започне "на чисто" и че татуировките му вече са "почти изчезнали".

"Изгарям ги", обясни той и допълни, че премахването е било "по-лошо" от самото татуиране.

"Премахват чрез изгаряне слой от кожата ти, а след това тя трябва да заздравява шест до осем седмици", разказа звездата от "Отряд самоубийци". "Не можеш да се излагаш на слънце. После трябва да повториш това още около 12 пъти."

Дейвидсън предупреди публиката внимателно да обмисля какви татуировки иска, вместо да взема импулсивни решения. Той се определи като "тъжно момче" в периода, когато си е правил татуировките.

Звездата от "Изкуството да бъдеш възрастен" призна и че татуировките са се отразили на актьорската му кариера, тъй като понякога е прекарвал до три часа на гримьорния стол, за да бъдат прикрити.

"По някаква причина хората във филмите не са чак толкова татуирани", каза той в предишен епизод на Late Night With Seth Meyers.

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