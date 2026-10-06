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Пийт Дейвидсън говори откровено за бурния си романс с Ким Кардашиян - четири години след раздялата им. В нова статия за списание Variety 32-годишният комик разкрива подробности за деветмесечната си връзка с пищната риалити звезда, която по онова време е обект на засилено медийно внимание.

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"Аз съм един от оцелелите - от малцината и гордите. Ние сме като морските пехотинци", шегува се той, визирайки любовната история на 45-годишната Кардашиян, включваща бившите ѝ съпрузи Кание Уест и Крис Хъмфрис.

Дейвидсън споделя, че му е било трудно да се справи с огромния обществен интерес, съпътстващ връзката с една от най-известните жени в света: "Атмосферата е наистина тежка, ако не си подготвен за това. Едно от нещата, които харесвам у Ким и цялото ѝ семейство, е, че те приемат нещата така: "Това е, което правим".

След това Дейвидсън хвали бившата си половинка с думите: "Намирах това за много привлекателно и зряло. Освен това никога не съм бил принуждаван да участвам в нещо, в което не съм искал. Ким подхождаше с огромно уважение към всичко това, но лудостта на този начин на живот - да те следят навсякъде, да имаш охрана и постоянно да се оглеждаш през рамо - се оказа малко в повече за мен, предвид проблемите ми с психичното здраве и употребата на наркотици по онова време."

Дейвидсън, който вече не употребява алкохол и наркотици, говори открито за борбата си със зависимостта и депресията. По-рано тази година той разкри как майка му, Ейми Уотърс Дейвидсън, го е вдъхновила да спре употребата на наркотици и алкохол, като описа подробно труден разговор, проведен между двамата чрез платформата Zoom.

Въпреки интензивния характер на връзката му с Кардашиян, комикът споделя пред списание Variety, че не съжалява за този романс. "В добри отношения сме, изпитвам силни чувства към нея и знаех в какво се забърквам", заявява той.

Двойката се появи зедно на модното събитие на годината Мет Гала през 2022 г. Тогава Ким скандализира появявайки се с оригиналната и емблематична рокля на покойната Мерилин Монро
Двойката се появи зедно на модното събитие на годината Мет Гала през 2022 г. Тогава Ким скандализира появявайки се с оригиналната и емблематична рокля на покойната Мерилин Монро Снимка: Getty Images

Сестрите Кардашиян - Ким, Кортни, Клои, Кендъл и Кайли - често са обвинявани, че мъжете, с които излизат, впоследствие се сриват по един или друг начин, като тази предполагаема тенденция е определена от интернет потребителите като "проклятието на Кардашиян".

Дейвидсън се запознава с Кардашиян през октомври 2021 г., когато тя е гост-водещ в предаването Saturday Night Live и двамата се целуват в скеч, вдъхновен от историята за Аладин. Малко след това се появяват новини, че двамата са станали двойка и в реалния живот - месеци след като основателката на марката SKIMS подава молба за развод с Уест през февруари 2021 г.

В откровено интервю за семейното риалити шоу The Kardashians, звездата споделя, че е усетила "специфична химия", докато двамата са се целували пред камерите, и е искала да "опита нещо различно". Когато по-късно се сдобива с телефонния номер на Пийт чрез един от продуцентите на SNL, тя признава, че "на практика е навита за секс".

Връзката обаче прераства в нещо много по-сериозно, като роденият в Стейтън Айлънд комик си прави няколко татуировки, за да отбележи близостта им по време на периода, в който се виждат. Сред тях и надпис на ключицата "Джасмин и Аладин" - намигване към споменатия скеч в предаването SNL. Освен това Дейвидсън си направи малка татуировка точно над линията на косата на врата с инициалите "KNSCP"; предполага се, че те съответстват на първите букви от името на Кардашиян и имената на децата ѝ - Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

Дейвидсън и риалити звездата се разделят през август 2022 г. заради натоварените си графици. Впоследствие комикът започва връзка с модела Елси Хюит, от която в края на миналата година му се роди дъщеря на име Скоти. Въпреки това Пийт и Елси се разделят по-рано тази година.

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