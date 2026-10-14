В нов съдебен документ 49-годишният Сийвър посочва, че Дани Нозел, дългогодишният мениджър на Партън, го е насърчавал да популяризира военния си опит и познанията си в областта на оръжията

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Племенникът на Доли Партън, Брайън Сийвър, твърди, че заплашителните текстови съобщения, които са в основата на съдебния му спор с бизнес партньори на Партън, са извадени от контекста. По думите му те представляват лична кореспонденция с дългогодишен приятел относно бизнес конфликт.

В нов съдебен документ 49-годишният Сийвър посочва, че Дани Нозел, дългогодишният мениджър на Партън, го е насърчавал да популяризира военния си опит и познанията си в областта на оръжията. По-късно обаче Нозел използвал сходни съобщения като доказателство за заплашително поведение. Сийвър твърди също, че Нозел го е окуражавал да се представя като търговец на оръжие и наемник.

Сийвър признава, че в разговорите е използвал нецензурен език, включително че е заплашил да "унищожи бизнес партньорствата на марката на Доли". Той обаче настоява, че е имал предвид вреда за търговските отношения и репутацията, а не физическо посегателство срещу когото и да било.

Според съдебния документ въпросните съобщения са били изпратени през седмиците около смъртта на Партън на 25 август.

Сийвър посочва, че спорът е възникнал отчасти заради плащане в размер на приблизително 251 000 долара, дължимо на неговата охранителна компания Squadron Augmented Protection Services за извършена работа в имотите на Партън. Той заявява, че сумата вече е изплатена.

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Племенникът на Партън твърди и че разривът е бил засилен от оплакванията му за условията в хотела SongTeller на Партън. Според него той е документирал случаи, при които охранители са пушили марихуана в обекта и са спали по време на дежурство, както и забавяния в строителството и незавършени проверки на противопожарната система.

Сийвър заявява, че Партън е знаела, че той оказва натиск върху Herschend Family Entertainment, дружеството, което управлява хотела и Dollywood, по тези въпроси, и е подкрепяла действията му.

Като особено важен детайл Сийвър е приложил писмо от 11 ноември 2024 г., в което Партън препоръчва компанията му за охранителна работа в хотела и музея. В писмото тя определя служителите на Сийвър като "много професионални, много дискретни и много добри в това, което правят".

Партън също така го нарича дългогодишен ръководител на охраната си и приканва управата на хотела да се срещне с него, преди да вземе окончателно решение относно мерките за сигурност.

Сийвър твърди, че Нозел е продължил да общува приятелски с него и след част от съобщенията, които сега се представят като заплахи. Той посочва, че Нозел дори е обсъждал организирането на негово дълго интервю за подкаста The Joe Rogan Experience.

Сийвър оспорва и твърденията, че комуникацията му е накарала адвокат по наследството да се откаже от представляването на тръста. По думите му на 10 септември Нозел му е съобщил, че и двамата адвокати по наследството са напуснали и че не знае какво се случва. Сийвър добавя, че Нозел е заявил, че банката "поема контрола над всичко".

She"s Alive LLC, компанията за управление на наследството, създадена да контролира каталога, бранд партньорствата и търговските дела на Партън, е поискала ограничителна заповед срещу Сийвър и неговата компания, след като договорът му за охрана е бил прекратен през септември. Компанията твърди, че действията му са застрашили нейните бизнес отношения и служители.

Сийвър възразява, че поисканите ограничения обхващат твърде много хора и ситуации. Според него те биха могли да му забранят да се приближава на по-малко от около 300 метра до хора, които имат бизнес отношения със She"s Alive LLC, включително роднини, свързани с компаниите на Доли.

Той заявява още, че спорът е привлякъл нежелано медийно внимание към семейството му. Сийвър твърди, че журналисти многократно са идвали в дома му, са се свързвали със съпругата и децата му и са потърсили 96-годишната баба на съпругата му. По думите му 17-годишният му син е поставил бодлива тел пред входните стъпала, за да възпрепятства посетителите. Сийвър твърди също, че близо до дома му е била открита камера с магнитно закрепване, но не знае нито кой я е поставил, нито кой може да е поръчал това.

Той иска съдът да отхвърли искането на She"s Alive LLC за удължаване на временната ограничителна заповед и за издаване на временна съдебна забрана. Следващото заседание по делото е насрочено за 20 октомври.

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