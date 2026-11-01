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Беквокалистът на група "Любе" Алексей Тарасов е починал в петък, съобщиха руски медии, позовавайки се на изявления на сина му и на неговите колеги. 64-годишният певец се е борил с два вида рак, единият от които е дал метастази. 

In memoriam

Тарасов е част от "Любе" практически от самото създаване на групата и е участвал в записите на всички нейни албуми.

"С дълбока тъга съобщаваме за кончината на Алексей Тарасов, беквокалист на група "Любе". Благословена да е паметта му. Нашите искрени съболезнования на семейството, приятелите и всички, които познаваха и обичаха Алексей", се казва в публикацията на руската банда, която е много популярна и в България.

Феновете на групата отбелязаха в коментарите, че певецът е отсъствал от концерти поне от началото на лятото.

Синът му Серафим Тарасов уточни, че баща му е починал на 30 октомври. Младият мъж публикува няколко негови снимки заедно и обеща никога да не го забрави.

Представител на групата заяви пред ТАСС, че причината за смъртта на музиканта е метастазирал рак

"През февруари тази година на артиста беше поставена диагноза рак на ларинкса - злокачествен тумор беше открит на гласните му струни. Няколко месеца по-късно той разви метастатичен рак на дебелото черво", каза източник пред изданието.

Прощалната церемония и погребението на Алексей Тарасов ще се проведат на 4 ноември, съобщава ТАСС. 

Загина вокалист от група Любе
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Алексей Тарасов е роден на 2 декември 1961 г. в Москва. Той завършва диригентско-хоровия отдел на Държавния музикално-педагогически институт "Иполитов-Иванов", след което известно време работи като оперен певец.

Вокалистът се присъединява към "Любе" практически от самото ѝ създаване - през 1989 г. продуцентът Игор Матвиенко го кани да участва в записа на първите песни на групата. Оттогава гласът на Тарасов присъства във всички албуми на бандата. През 2005 г. той се присъединява и към концертния състава на групата.

"Тарасов не беше фронтмен на групата и рядко се озоваваше в светлината на прожекторите. Въпреки това, беквокалите са важна част от цялостното звучене на "Любе": те помагат за създаването на полифония, подкрепят водещия вокалист и правят песните по-просторни и изразителни", отбелязва aif.ru.

Според изданието, любимата песен на Тарасов за "Любе" е била "Там за туманами".

Първата съпруга на Тарасов е актрисата Олга Машная. Те се запознават на сватбата на приятел, където са седнали на една маса. Певецът я поканил да излязат почти веднага. "Тръгнахме си от сватбата заедно и никога не се разделихме", спомня си тя в предаването на НТВ "Тайната за милион".

Женят се през 1991 г., а година по-късно се ражда синът им Дмитрий. Бракът обаче не трае дълго и двойката се развежда през 1993 г. Машная признава, че това е така, защото е оказвала твърде голям натиск върху съпруга си да се грижи за детето през нощта. 

Няколко години по-късно Тарасов има втори син, Серафим, който продължава музикалната кариера на баща си. 

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