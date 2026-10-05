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Музикантът, певец, композитор и продуцент Ицо Петрофф - Ицака е починал на 5 октомври на 74-годишна възраст. Тъжната новина бе съобщена чрез официалния му профил във Facebook от негови близки.

In memoriam

"Днес ни напусна един прекрасен човек, творец, музикант и певец, Ицо Петрофф - Ицака! Скърбим за него! Почивай в мир, Ице!", гласи съобщението.

С кончината му българската рок сцена губи едно от най-колоритните си и разпознаваеми лица. Петрофф оставя след себе си повече от пет десетилетия, посветени на музиката, както и репутация на артист с ярко сценично присъствие и провокативен публичен образ.

Ицо Петрофф, чието рождено име е Христо Петров, е роден на 9 януари 1952 г. в София. Започва да се занимава с музика още като тийнейджър, а впоследствие завършва Естрадния отдел на Българската държавна консерватория. В началото на кариерата си работи с различни музиканти и формации, сред които оркестъра на Никола Чалашканов.

Петрофф започва професионалния си път още в края на 60-те години. Сред първите му групи е "Инцидент", а през годините е свързан и с редица рок формации. През 1991 г. създава групата "Татко Кристофър". Основава и "Арт рок център", през който преминават различни български рок изпълнители и групи.

Освен като изпълнител Петрофф се изявява като композитор, продуцент, импресарио и организатор. Има записани десетки песни, издава пет албума и шест книги.

През 2008 г. участва с проекта "Ицо Петрофф и приятели" в националната селекция за "Евровизия 2009". Сред книгите му са "Кралят рок е гол" и "Петзвезден живот", подзаглавено "Тайните на гей елита".

През годините Ицо Петрофф се превръща в една от най-провокативните фигури в българския шоубизнес. Той често говори открито за музикалната сцена, известните личности и отношенията зад кулисите, което неведнъж го поставя в центъра на обществени дискусии.

Независимо от противоречивия си публичен образ, Петрофф остава запомнен като артист с дългогодишно присъствие на българската сцена и човек, посветил голяма част от живота си на музиката.

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