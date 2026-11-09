На 34-годишна възраст внезапно почина българският театрален, филмов и озвучаващ актьор Борис Кашев. Тъжната вест бе споделена от неговата близка приятелка, актрисата Деница Дончева, като както тя, така и други негови колеги споделиха мъката си от загубата му в социалните мрежи.
Борис Кашев е роден на 28 януари 1992 г. в София. През 2014 г. завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър". Актьорът е известен с ролите си във филмите "11А", където влиза в ролята на Бисер, "Смисълът на живота", "Българска рапсодия", "Блаженият", както и в международния сериал "Магна Аура - изгубеният град".
Озвучава редица популярни продукции, като дава гласа си за знакови холивудски образи, сред които героите на Донал Глийсън в поредицата "Междузвездни войни" и Киану Рийвс в "Матрицата". Той е и сред обичаните разказвачи на аудиокниги в платформите Storytel и Lind&Co. Кашев работи активно и като водещ на корпоративни събития, концерти и като DJ.
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