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Британският актьор сър Патрик Стюарт, превърнал се в световна звезда с ролите си на капитан Жан-Люк Пикар в "Стар Трек" и професор Чарлс Ксавие в "Х-Мен", почина на 86-годишна възраст.

In memoriam

Стюарт е издъхнал в сряда, 28 октомври, в дома си в Лос Анджелис. Новината беше съобщена от семейството му чрез официалните му профили в социалните мрежи.  Причината за смъртта е заболяване от Алцхаймер и деменция с телца на Леви.  До актьора в последните му мигове е била съпругата му Съни Озъл.

В емоционалното съобщение близките му разказват, че той е бил заобиколен от семейството и приятелите си, сред музика, молитви, сълзи и смях.

Роден на 13 юли 1940 г. в Йоркшир, Англия, Патрик Стюарт израства в скромно семейство. Започва кариерата си на театралната сцена и през 60-те години се присъединява към престижната Кралска шекспирова компания.

Световната известност идва през 1987 г., когато получава ролята на капитан Жан-Люк Пикар в "Стар Трек: Следващото поколение". Сериалът продължава седем сезона, а Стюарт се завръща към емблематичния образ десетилетия по-късно в поредицата "Стар Трек: Пикар".

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

През 2000 г. актьорът влиза в ролята на професор Чарлс Ксавие в "Х-Мен", с която печели ново поколение почитатели. Участва и в няколко продължения, включително "Логан".

Въпреки успехите си в Холивуд, Стюарт остава отдаден на театъра. През 2010 г. кралица Елизабет II го удостоява с рицарско звание за заслугите му към драматичното изкуство.

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След новината за смъртта му Marvel Studios отдаде почит на актьора, подчертавайки достойнството, интелигентността и човечността, с които е изградил образа на професор Ксавие.

Колегите му от "Стар Трек" също изразиха скръбта си. Уилям Шатнър го нарече великолепен актьор и приятел, а Уил Уитън се сбогува с думите: "На добър път, капитане".

Сър Патрик Стюарт оставя след себе си повече от шест десетилетия на сцената и екрана и два от най-разпознаваемите образи в историята на научната фантастика и супергеройското кино.

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