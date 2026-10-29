Британският актьор си отиде на 86 години след заболяване от Алцхаймер и деменция с телца на Леви

1977 Снимка: AP/БТА

Британският актьор сър Патрик Стюарт, превърнал се в световна звезда с ролите си на капитан Жан-Люк Пикар в "Стар Трек" и професор Чарлс Ксавие в "Х-Мен", почина на 86-годишна възраст.

Стюарт е издъхнал в сряда, 28 октомври, в дома си в Лос Анджелис. Новината беше съобщена от семейството му чрез официалните му профили в социалните мрежи. Причината за смъртта е заболяване от Алцхаймер и деменция с телца на Леви. До актьора в последните му мигове е била съпругата му Съни Озъл.

В емоционалното съобщение близките му разказват, че той е бил заобиколен от семейството и приятелите си, сред музика, молитви, сълзи и смях.

Роден на 13 юли 1940 г. в Йоркшир, Англия, Патрик Стюарт израства в скромно семейство. Започва кариерата си на театралната сцена и през 60-те години се присъединява към престижната Кралска шекспирова компания.

Световната известност идва през 1987 г., когато получава ролята на капитан Жан-Люк Пикар в "Стар Трек: Следващото поколение". Сериалът продължава седем сезона, а Стюарт се завръща към емблематичния образ десетилетия по-късно в поредицата "Стар Трек: Пикар".

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

През 2000 г. актьорът влиза в ролята на професор Чарлс Ксавие в "Х-Мен", с която печели ново поколение почитатели. Участва и в няколко продължения, включително "Логан".

Въпреки успехите си в Холивуд, Стюарт остава отдаден на театъра. През 2010 г. кралица Елизабет II го удостоява с рицарско звание за заслугите му към драматичното изкуство.

След новината за смъртта му Marvel Studios отдаде почит на актьора, подчертавайки достойнството, интелигентността и човечността, с които е изградил образа на професор Ксавие.

All of us at Marvel Studios are deeply saddened by the passing of Sir Patrick Stewart. Sir Patrick brought Professor Charles Xavier to life with extraordinary grace, intelligence, and humanity, defining the character for generations of fans, from "X-Men" to "Logan" to "Avengers: Doomsday." He was a singular talent, a generous collaborator, and a true gentleman. Our hearts go out to his wife Sunny, his children, his friends, and the countless fans around the world whose lives he touched with his art. — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 29, 2026

Колегите му от "Стар Трек" също изразиха скръбта си. Уилям Шатнър го нарече великолепен актьор и приятел, а Уил Уитън се сбогува с думите: "На добър път, капитане".

Сър Патрик Стюарт оставя след себе си повече от шест десетилетия на сцената и екрана и два от най-разпознаваемите образи в историята на научната фантастика и супергеройското кино.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.