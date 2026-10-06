Писателят, продал над 300 милиона книги, не дочака премиерата на последния си роман

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Авторът на бестселъри и бивш политик лорд Джефри Арчър почина на 86-годишна възраст, съобщи Би Би Си.

Арчър е продал над 300 милиона копия от книгите си през петдесетгодишната си писателска кариера, включително "Хрониките на Клифтън" и "Каин и Авел", като често действието на романите се развива в родния му град Уелингтън.

В изявление издателите на Джефри Арчър - "Harper Collins" съобщиха, че той е издъхнал "внезапно и спокойно в дома си" в понеделник.

Джефри Арчър е роден в Северен Лондон на 15 април 1940 г., но семейството бързо се мести в Уестън-супер-Мер в Съмърсет.

През 1969 г. Арчър е избран за депутат от избирателния район Лаут, Линкълншир.

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Той е бил депутат в продължение на пет години, преди да стане заместник-председател на Консервативната партия.

Политическата му кариера е спряна през 2001 г., когато е осъден на четири години затвор за лъжесвидетелстване и възпрепятстване на правосъдието.

Установено е, че е излъгал в либерален иск, който е завел срещу вестник "The Star", в който му е присъдено обезщетение от 500 000 паунда. Той е освободен през 2003 г. и се завръща в Камарата на лордовете до пенсионирането си през 2024 г.

Последната му книга, "Адам и Ева", ще бъде издадена тази седмица, съобщиха от "HarperCollins", описвайки го като "майстор на разказвачите", чиито читатели "значат всичко за него".

Арчър и съпругата му Мери отпразнуваха 60-ата си годишнина от сватбата тази година. Двойката има двама сина и пет внуци.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.