Звездата от руско-френски произход си отиде на 88 години

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Френско-руската актриса Марина Влади почина на 88 години, предаде вестник "Фигаро", позовавайки се на съобщение на семейството ѝ.

Влади е родена през 1938 г. в Клиши, близо до Париж, в семейство на руски емигранти. Тя започва да се снима в киното още като дете и постепенно се утвърждава като една от най-разпознаваемите актриси на френското кино.

Сред най-известните ѝ роли е тази в La Princesse de Clèves ("Принцеса дьо Клев") на Жан Деланоа. За ролята си във филма Le Lit conjugal ("Съпружеското легло") на Марко Ферери тя получава наградата за най-добра женска роля на кинофестивала в Кан през 1963 г.

Влади работи с редица известни режисьори, сред които Орсън Уелс и Жан-Люк Годар. Сред филмите ѝ са още "Фалстаф" (или "Камбани в полунощ") на Уелс и "Две или три неща, които знам за нея" на Годар, припомня БТА.

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Актрисата е известна и с връзката си със съветския поет, певец и актьор Владимир Висоцки. Двамата се женят през 1970 г. и остават заедно до смъртта му през 1980 г., а Влади по-късно посвещава книга на отношенията им.

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