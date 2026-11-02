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Британският певец Стив Елис, фронтмен на попгрупата Love Affair и изпълнител на хита Everlasting Love, почина на 76-годишна възраст, съобщи ДПА. Елис е починал на 30 октомври вследствие на усложнения от хронично заболяване, заобиколен от близките си, се посочва в съобщение, публикувано на официалната му страница във Фейсбук.

Музикантът Пол Уелър, известен като вокалист и китарист на групата The Jam, отдаде почит на Елис в социалните мрежи. "Нашият скъп приятел Стиви Елис си отиде миналата седмица. Бог да те благослови, Стиви, лек път – със сигурност остава вечна любов", написа той, правейки препратка към най-известната песен на певеца, пише БТА.

Стив Елис започва музикалната си кариера още на 15-годишна възраст, когато създава групата Soul Survivors. По-късно тя се превръща в Love Affair, основана през 1966 г. В състава ѝ влизат още Рекс Брейли, Мик Джаксън, Линтън Гест и Морис Бейкън. През 1967 г. групата постига голям успех с песента Everlasting Love, която достига първо място в британската класация за сингли. Композицията първоначално е записана от американския певец Робърт Найт, но именно версията на Love Affair се превръща в международен хит.

Песента продължава да присъства в популярната култура и десетилетия по-късно. Тя звучи във филми като "Бриджит Джоунс: На ръба на разума" и "Белфаст" на режисьора Кенет Брана. В последния филм е използвана версия, изпълнена от актьора Джейми Дорнан. Сред другите популярни песни на Love Affair са A Day Without Love, Rainbow Valley и Bringing On Back the Good Times.

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През 1969 г. Елис напуска групата, за да продължи със самостоятелна кариера. По-късно участва и в други музикални формации, сред които Widowmaker и Ellis. Стив Елис остава свързан и с британската младежка култура, по-конкретно с т.нар. "мод" култура от 60-те години на миналия век, а музикалната му кариера и изпълненията му продължават да бъдат част от концертната сцена и през следващите десетилетия, пише още ДПА.

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